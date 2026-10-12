Група по интереси „Вкусно приключение“ ръководител: Димитър Гюмишев

12.10.2026 17:49 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 45 минути | 44

В ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен започнаха заниманията на групата „Вкусно приключение“ с ръководител Димитър Гюмишев.

По време на първата среща учениците се запознаха със значението на храната, основните принципи на здравословното хранене и влиянието му върху физическото състояние и настроението.

За да затвърдят наученото, децата изработиха забавни човечета, чрез които представиха разликата между полезните храни и нездравословните изкушения. Усмихнатите зелени човечета бяха заобиколени от плодове и други полезни храни, а тъжните държаха чипс, газирани напитки и сладки изделия.

Чрез творческата дейност учениците от II "Г" клас осъзнаха колко важен е изборът на храна за здравето, енергията и доброто настроение.

Групата „Вкусно приключение“ ще продължи да предлага интересни занимания, които съчетават нови знания, творчество и изграждане на полезни навици за здравословен начин на живот.