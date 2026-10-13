13.10.2026 09:36 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 44 минути | 49

Министър-председателят ще проведе разговор с посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова във връзка с нападенията срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води

Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет заради нова атака с дронове срещу търговски кораб на 18 мили източно от Бяла. Преди началото на заседанието министър-председателят заяви, че и тази вечер Република България провежда операция по аварийно търсене и спасяване на кораб в Черно море, тъй като в 01:30 часа е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна веднага е реагирал и е спасен целият екипаж на кораба от 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан.

Корабът "Челси 3", плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украйна, е бил ударен по данни на екипажа с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Екипажът на кораба е успешно транспортиран до пристанище Варна, като на 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ.

„Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО, Марк Рюте“, подчерта премиерът Румен Радев.

Министър-председателят заяви, че България продължава да иска подкрепа за разследване на ударите срещу 3 кораба, така че да бъде установено с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. По думите на премиера страната ни ще продължи да иска и подкрепа за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на способностите си за реакция.

„Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова“, посочи премиерът.

По време на извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, бе получена информация и за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има 1 спасен член на екипажа.