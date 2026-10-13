13.10.2026 09:42 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 29 минути | 36

Служители на сектор “Специални тактически действия” при ОДМВР - Сливен за поредна година взеха участие в благотворителен турнир по стрелба с пистолет с физическо натоварване, за специализираните звена в МВР, под наслов “Калоян и Иван”. В турнира, който се проведе на 10 октомври в Академията на МВР, взеха участие 40 отбора от МВР и правоохранителни структури извън системата на Министерство на вътрешните работи. Турнирът се организира от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и беше открит от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Турнирът за пета поредна година набира средства за непълнолетните децата на починал служител на ГДБОП Калоян Стойчев, които остават кръгли сираци, след като и майка им почива. Да покажеш съпричастност, добрина и човечност е повече от жест на внимание – това е израз на истинско благородство, вътрешна сила и достойнство. Защото стойността на човека не се измерва с неговото положение, власт или успехи, а с отношението му към другите, особено когато те имат най-голяма нужда от подкрепа.

Отборът на ССТД -Сливен в състав Георги Иванов, Йордан Тонев, Мартин Томов и Иван Иванов зае престижното 4-то място с минимална разлика от отборите преди него.

При мъжете сред челните места се наредиха и екипите на СОБТ, на Академията на МВР и Зоналното жандармерийско управление – София, а при жените - двата отбора на Академията на МВР и на ГДБОП. В колективните игри челните места спечелиха участниците от АМВР и ГДБОП.