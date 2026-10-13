СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 13.10.2026

Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Населено място Образование
605 24.7.2026 23.10.2026 1 ТЕХНИК, СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА СЛИВЕН висше/средно
606 27.7.2026 27.10.2026 1 ШИВАЧ СЛИВЕН средно
608 29.7.2026 29.10.2026 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно/основно
611 3.8.2026 30.10.2026 1 СТЪКЛАР СЛИВЕН средно/основно
612 1.8.2026 30.10.2026 1 ПРОДАВАЧ, ПОКУПКИ ПО ТЕЛЕФОН СЛИВЕН висше
617 5.8.2026 30.10.2026 1 ГЛАДАЧ СЛИВЕН средно
620 6.8.2026 30.10.2026 1 ПИЦАР СЛИВЕН средно
621 6.8.2026 2.11.2026 1 ЛЕКАР, АНЕСТЕЗИОЛОГ СЛИВЕН висше
624 7.8.2026 30.10.2026 1 ШЛАЙФИСТ СЛИВЕН средно
625 7.8.2026 30.10.2026 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно
633 11.8.2026 10.11.2026 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше
635 12.8.2026 12.10.2026 2 КАСИЕР ГЕРГЕВЕЦ средно/основно
640 17.8.2026 30.10.2026 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно
641 17.8.2026 30.10.2026 1 НАЧАЛНИК СКЛАД СЛИВЕН средно
642 17.8.2026 30.10.2026 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно/основно
665 24.8.2026 24.10.2026 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно
717 01.09.2026 30.10.2026 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно
741 3.9.2026 15.10.2026 1 ОПЕРАТОР, ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ СЛИВЕН средно
747 8.9.2026 30.10.2026 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
780 16.9.2026 30.10.2026 2 ПЕРАЧ СЛИВЕН основно/начално
781 16.9.2026 30.10.2026 1 ДАРАКЧИЯ СЛИВЕН основно/начално
782 16.9.2026 30.10.2026 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ПАСАЖИСТ СЛИВЕН основно/начално
786 18.9.2026 20.10.2026 1 ШОФЬОР, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
791 21.9.2026 30.10.2026 1 ХИГИЕНИСТ ГЛУШНИК начално/основно
792 21.9.2026 30.10.2026 1 ОФИС АСИСТЕНТ ГЛУШНИК средно /висше
794 21.9.2026 30.10.2026 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН средно/основно
800 12.10.2026 12.10.2026 1 АРТ-ТЕРАПЕВТ СЛИВЕН висше
815 28.9.2026 16.11.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Мечкарево средно
819 28.9.2029 17.10.2026 1 РАБОТНИК, РЪЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ СЛИВЕН средно/основно
823 29.9.2026 30.11.2026 1 ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно
824 29.9.2026 30.11.2026 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно
829 29.9.2026 30.11.2026 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
831 29.9.2026 30.11.2026 1 ПЪЛНАЧ СЛИВЕН средно
832 29.9.2026 30.11.2026 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно
837 21.10.2026 21.10.2026 1 ОПЕРАТОР, ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ СЛИВЕН средно
840 1.10.2026 18.12.2026 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
841 1.11.2026 31.10.2026 1 СПЕЦИАЛИСТ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР СЛИВЕН висше/средно
847 2.10.2026 30.11.2026 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН средно/основно
850 5.10.2026 30.11.2026 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
851 5.10.2026 30.11.2026 1 ЗИДАРОМАЗАЧ СЛИВЕН средно/основно
852 5.10.2026 30.11.2026 5 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ ЯМБОЛ средно/основно
859 8.10.2026 2.12.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ЗЪРНО СЛИВЕН средно
860 5.11.2026 30.10.2026 1 САНИТАР СЛИВЕН средно
861 9.10.2026 18.12.2026 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше
862 9.10.2026 18.12.2026 1 ШОФЬОР, ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно
863 1.11.2026 29.10.2026 10 ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТ ЯМБОЛ начално/основно
864 19.10.2026 16.10.2026 1 ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ СЛИВЕН средно
865 19.10.2026 16.10.2026 1 УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЛИВЕН висше
867 13.10.2026 216.10.2026 1 ПСИХОЛОГ СЛИВЕН висше