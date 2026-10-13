Приключи почистването на участък от река „Асеновска“ в Сливен

Приключиха дейностите по премахване на ниска и висока тревна, храстова и дървесна растителност от коритото на река „Асеновска“ в участъка от моста на бул. „Тракия“ до бетонната корекция преди МБАЛ „Хаджи Димитър“.
С извършеното почистване е подобрена проводимостта на речното корито, което създава условия за нормалното преминаване на водните количества при високи води и намалява риска от наводнения и щети по инфраструктурата в района.
Предстои възлагането на дейности по почистване и на следващи участъци от река „Асеновска“ с цел подобряване на проводимостта на речното корито и намаляване на риска от наводнения.