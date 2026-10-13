Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 13.10.2026 г.

13.10.2026 10:03 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 30 минути | 40

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 12.09.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 13.10.2026

ОДМВР-Сливен

Нова Загора: Притежание на наркотични вещества са установили полицейски служители от РУ-Нова Загора, при ежедневните действия по противодействие на наркоразпространението и контрол в малките населени места. На 12 октомври е извършена проверка на 24-годишен мъж в село Кортен. В него са немерени и иззети две опаковки, съдържащи вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 4 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Оказана е техническа помощ при 1 от сигналите. Своевременно са ликвидирани 3 пожари, без да причинят преки щети, възникнали в сухи треви и отпадъци.

200 декара иглолистна гора са спасили пожарникари от Сливен и Нова Загора при пожар в землището на село Трапоклово. Сигналът е получен на 11.10 в 20,26 часа. Произшествието е напълно ликвидирано на 12 октомври в 17,00 часа от 4 екипа на РСПБЗН-Сливен, един екип на РСПБЗН-Нова Загора, ОПЗГВР с трима служители и доброволци от селото. Засегната е площ от 50 декара сухи треви и храсти. Унищожени са 12 декара иглолистна гора. Най-вероятната причина за пожара е запалени сухи треви в близост до гората.