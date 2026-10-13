13.10.2026 10:09 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 12 минути | 0

Областният управител на област Сливен Михаил Кашеров проведе спешна работна среща с директора на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) старши комисар Иван Русев. Основна тема на разговора бе предприемането на съвместни и радикални мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм и повишаване на безопасността по пътната мрежа в региона.

Ключова част от новите мерки е въведената и функционираща система за засичане на средна скорост чрез тол камерите по всички републикански пътища на територията на областта. Системата ще следи денонощно за нарушения, което се очаква драстично да намали случаите на превишена скорост – една от основните причини за тежки катастрофи.

„Животът и здравето на гражданите са наш най-висш приоритет. Тол камерите вече няма да функционират само за таксуване, а се превръщат в денонощен контролен орган на пътя. Стягаме максимално контрола върху нарушителите“, заяви областният управител Михаил Кашеров.

Директорът на ОДМВР Иван Русев подчерта, че екипите на „Пътна полиция“ са в пълна готовност да обработват постъпващите данни от камерите и да налагат безкомпромисни санкции.

Областна администрация Сливен и ОДМВР призовават всички шофьори към повишено внимание, съобразена скорост и отговорно поведение на пътя.