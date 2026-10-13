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Витамини, игри и кулинарни шедьоври: Третокласниците дадоха старт на часовете по здравно образование.

, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 50

Инициатива

Учениците от ОУ „Елисавета Багряна“ в Сливен доказаха, че да учиш за здравето може да бъде истинско приключение!

Вместо скучна теория, децата превърнаха класната стая в кулинарна лаборатория. След като научиха супер силите на витамините, те запретнаха ръкави и сами сътвориха вкусни плодови салати и здравословни сандвичи.

Учениците изгледаха различни презентации проведоха беседа за полезните храни.

Часът завърши с оспорвана и забавна отборна игра, в която малките откриватели без погрешка разделиха храните на „полезни“ и „вредни“.

Инициативата се провежда в изпълнение на дейностите по мярка за подкрепа "Профилактика и укрепване на здравето" в партньорство с МОН, МЗ и Община Сливен, показвайки на практика, че полезните навици се изграждат с усмивка още от първия час.

Снимки

Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива
Инициатива

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