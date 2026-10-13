13.10.2026 11:46 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 50

Учениците от ОУ „Елисавета Багряна“ в Сливен доказаха, че да учиш за здравето може да бъде истинско приключение!

Вместо скучна теория, децата превърнаха класната стая в кулинарна лаборатория. След като научиха супер силите на витамините, те запретнаха ръкави и сами сътвориха вкусни плодови салати и здравословни сандвичи.

Учениците изгледаха различни презентации проведоха беседа за полезните храни.

Часът завърши с оспорвана и забавна отборна игра, в която малките откриватели без погрешка разделиха храните на „полезни“ и „вредни“.

Инициативата се провежда в изпълнение на дейностите по мярка за подкрепа "Профилактика и укрепване на здравето" в партньорство с МОН, МЗ и Община Сливен, показвайки на практика, че полезните навици се изграждат с усмивка още от първия час.