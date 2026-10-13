Санкциониран е водач за рисково изпреварване след публикация в социалните мрежи

13.10.2026 12:10 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 70

Сектор „Пътна полиция”- Сливен са се самосезирали след публикуван в социалните мрежи клип с рисково изпреварване, предприето от водач на лек автомобил „Мерцедес”. Публикацията е видяна вчера сутринта от служители в сектора и са предприели незабавни действия. Установен е и е санкциониран водачът, който е и собственик на автомобила. Нарушението е заснето в района на км. 231 на път I-7. С поведението си той е създал реална предпоставка за пътно произшествие.

За констатираното нарушение е наложена, предвидената в ЗДвП санкция, глоба в размер на 102 евро и отнемане на 13 контролни точки.

След публикации в социалните мрежи през последните месеци са санкционирани още двама водачи за рисково изпреварване, застрашаващо живота и здравето на останалите участници в движението. Нарушенията са установени с видеорегистратори, като данните са предоставени на сектор „Пътна полиция”-Сливен. Това са водачи на леки автомобили „Форд Фиеста” и „Мерцедес Спринтер”.

В ОДМВР-Сливен се приемат сигнали от граждани на електронния адрес на дирекцията sliven@mvr.bg.