14.10.2026 10:07 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 68

Паднал клон на дърво е ударил човек близо до пешеходната пътека в градинката до църквата "Свети Димитър" около 9,30 днес. Според свидетели на мъжа е оказана спешна помощ и е транспортиран с линейка до лечебно заведение. Постъпили са още сигнали за паднали клони, дърво върху кола в квартала "Сини камъни" до блок 15, скъсани проводници и опасни ламарини в различни райони на града.

Община Сливен призовава гражданите да бъдат внимателни при преминаване през парковете и покрай фасадите на жилищните сгради, както и да сигнализират на тел. 112 или на оперативните дежурни на Общината 044/663 066.