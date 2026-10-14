Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 14.10.2026 г.

14.10.2026 11:18 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 27 минути | 37

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

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РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 13.09.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 14.10.2026

ОДМВР-Сливен

Криминалисти от РУ-Сливен работят по две кражби, заявени на 13 октомври.

От частен дом в село Злати войвода е извършена взломна кражба на покъщнина, златни накити и други вещи. Нанесената щета е в процес на установяване.

Управител на търговски обект в град Сливен е заявил кражба на козметични продукти на стойност около 190 евро.

По случаите са предприети издирвателни действия, образувани са досъдебни производства.

На 13 октомври, в 19,40 часа, в РУ-Сливен е получен сигнал от тел. 112 за пътно произшествие. Инцидентът е станал в района на кръстовище с бул. „Цар Освободител“ и ул. „Аксаков“ между лек автомобил „Пежо“, управляван от жена на 50 години, и непълнолетен велосипедист. При произшествието е пострадал велосипедистът, който е оставен за наблюдение в МБАЛ - „Д-р Иван Селимински " без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

Образувани са две досъдебни производства и са задържани три лица при специализирана операция на полицията в Сливен по противодействие на наркоразпространението. Акцията е проведена на 13 октомври в района на учебни заведения и в малките населени места. В село Тополчане служители на участък „Петолъчка“ са установен мъж на 21 години. В него е намерена и иззета опаковка, съдържаща зелена листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици.

В хода на операцията служители на участък „Надежда“ са извършили проверка на две лица - на 30 и 33 години от град Сливен. В тях са намерени и иззети опаковки, съдържащи суха листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици.

Тримата са задържани за срок до 24 часа в поделенията на РУ-Сливен. Образувани са две досъдебни производства.

45-годишен водач на лек автомобил „Форд“ е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена на 13 октомври в град Сливен, при ежедневния контрол по пътна безопасност. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /1,77 промила/. Водачът е задържан за 24 часа. Автомобилът е иззет. Образувано е бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 4 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Оказана е техническа помощ при 2 от сигналите. Своевременно са ликвидирани 2 пожари, без да причинят преки щети, възникнали в сухи треви и отпадъци.