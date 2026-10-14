14.10.2026 12:02 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 56

Обходите и обезопасяването на рисковите участъци в Сливен продължават без прекъсване заради силния вятър и усложнената метеорологична обстановка. Аварийните екипи на Община Сливен и пожарната са на терен още от 7 часа сутринта. Това заяви на брифинг днес кметът Стефан Радев. „Разпоредих работата да продължи с пълен капацитет, без прекъсване. Екипите на озеленяването продължават обходите, а всеки установен рисков участък, трябва да бъде проверен и обезопасен своевременно“, посочи още Радев. Той заяви, че е в постоянен контакт с всички институции, ангажирани с реакцията относно сложната обстановка. По думите му ситуацията изисква повишено внимание, тъй като силните пориви на вятъра създават рискове, които невинаги могат да бъдат предвидени.

При един от инцидентите днес в района на църквата „Свети Димитър“ паднал клон е ранил мъж, който е транспортиран с линейка до лечебно заведение. По първоначална информация клонът се е откъснал от здраво дърво. „При силни пориви на вятъра и все още гъстата листна маса, натоварването върху клоните нараства многократно. Това създава опасности, които не винаги могат да бъдат предвидени, дори при видимо здрави дървета. Именно затова обходите и проверките са толкова важни и няма да бъдат преустановявани, докато обстановката го налага“, бе категоричен градоначалникът. Той информира, че е разпоредил екипите да продължат работа до овладяване на рисковете и подчерта, че всеки подаден сигнал ще бъде проверяван.

„Няма да подценяваме нито един сигнал и нито един опасен участък. Работим на терен и контролът няма да бъде прекратен. Безопасността на гражданите остава мой абсолютен приоритет“, подчерта Стефан Радев. Ситуацията продължава да се следи и във връзка с приключването на учебните занятия на учениците днес.

Община Сливен призовава гражданите да бъдат изключително внимателни и по възможност да избягват паркове, преминаване под дървета и престой в близост до сгради при силни пориви на вятъра. При забелязана опасност, гражданите могат да подават сигнали на телефон 112, или на дежурния телефон на Община Сливен - 044/663 066.