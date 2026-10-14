14.10.2026 12:26 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 40 минути | 26

Днес областният управител на област Сливен, Михаил Кашеров, присъства на тържественото отбелязване на храмовия празник на "Св. преп. Петка-Параскева"

в град Сливен. На 14 октомври Българската православна църква почита паметта на Света Петка Българска (Търновска) – една от най-обичаните и почитани светици в страната ни.

Г-н Кашеров се включи в празничната света литургия, отслужена в храма, и се помоли за здраве, благоденствие и мир за всички жители на Сливен и областта. Той изрази уважението си към църковното настоятелство и благодари на присъстващите миряни за това, че пазят живи християнските традиции и духовните ценности.

„Днешният празник е повод не само да се преклоним пред делото на Света Петка, но и да си напомним за значението на смирението, добротворчеството и единството помежду ни. Нека светицата закриля нашия град и носи светлина във всеки дом“, сподели областният управител по повод празника.

Храмът "Св. преп. Петка-Параскева" в Сливен събра десетки вярващи, които по традиция запалиха свещ и се помолиха за здраве.