Танци, музика и звездни гости в програмата на „Мис Сливен 2026“

14.10.2026 12:58 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 21 минути | 37

Dance Studio Barbie, Нелита и оперната прима Веселина Тодорова – Воа ще излязат на сцената на 15 октомври, а водеща на конкурса ще бъде телевизионната журналистка Пепа Костадинова.

Красота, музика, танци и сценично изящество ще се съберат в една вечер на 15 октомври от 18:30 ч. в зала „Сливен“, когато ще бъде избрана новата носителка на титлата „Мис Сливен 2026“. Освен представянето на претендентките за короната, организаторите са подготвили и разнообразна артистична програма за публиката.

Със своите изпълнения вечерта ще допълнят талантливите танцьори от Dance Studio Barbie към Военен клуб – Сливен, които ще внесат динамика и настроение на сцената.

Музикалната програма ще събере два различни гласа и стила. Пред публиката ще пее Нелита, позната като бекхаус вокалистката, а специално участие ще има и оперната прима Веселина Тодорова – Воа, която ще зарадва публиката със свое музикално изпълнение.

В ролята на водеща ще влезе Пепа Костадинова – едно от красивите и разпознаваеми телевизионни лица на Бургас, позната на зрителите като водеща на телевизионни новини.

Сред гостите на събитието ще бъде Ирина Папазова, лицензиант на националния конкурс „Мис България“. Към нея ще се присъединят и „Мистър Бургас“ 2026 Алекс Йосифов, както и Татяна Ламбова, носителка на титлата за най-красива омъжена жена на планетата.

„Мис Сливен 2026“ се организира с подкрепата на Община Сливен, която за поредна година съдейства за провеждането на конкурса.

На сцената ще излязат млади момичета с различни интереси, таланти и професионални амбиции. Сред тях има бъдещи юристи, преподаватели и предприемачи, както и участнички с опит в танците, модата и сферата на красотата. Всички те ще имат възможност да покажат своята индивидуалност, увереност и сценично присъствие в надпреварата за короната.

Кулминацията на вечерта ще бъде обявяването на новата „Мис Сливен 2026“.