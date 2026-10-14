14.10.2026 13:06 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 47

Кметът на Сливен Стефан Радев присъства на храмовия празник на църквата „Преподобна Петка – Параскева Търновска“ в Сливен, където православните християни почитат паметта на света Петка. Службата отслужи сливенският митрополит Арсений.

След това кметът поднесе цветя пред паметника на героите, дали живота си за град Кермен. С този жест беше отдадена почит към саможертвата и подвига на загиналите за свободата. Събитието е част от програмата за отбелязване на празника на Кермен – Петковден, който обединява духовната традиция, историческата памет и уважението към героите на града.

Председателят на Общинския съвет Димитър Митев също присъства на службата в църквата „Преподобна Петка – Параскева Търновска“ и поднесе цветя пред паметника на героите в Кермен.