Община Котел актуализира доброволното формирование за реакция при бедствия и пожари

14.10.2026 13:07 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 13 минути | 0

Работна среща, посветена на ролята на доброволците при бедствия, пожари и други извънредни ситуации, се проведе в Община Котел. В нея участваха кметът Коста Каранашев, главният експерт „ОМП и УК“ Румен Ригов и кметове на населени места от общината.

Основна тема беше актуализирането на състава на създаденото през 2007 г. доброволно формирование „Петър Берон“. В процеса ще бъдат включени Градец, Тича, Кипилово, Мокрен и Жеравна, избрани след анализ на уязвимостта и географското им разположение при евентуални кризисни ситуации.

Срещата беше водена от инж. Снежана Кънева, експерт в областта на защитата на населението и управлението при кризи. Тя подчерта необходимостта от обновяване на доброволното формирование на фона на все по-честите извънредни ситуации и необходимостта от по-добра готовност за реакция.

До 20 октомври трябва да бъде актуализиран съставът на формированието, като кметовете на определените населени места ще организират набирането на доброволци съгласно изискванията на действащата наредба.

Одобрените кандидати ще преминат първоначално обучение по програма на Академията на МВР. То ще включва теоретична и практическа подготовка за действия при кризисни ситуации, оказване на долекарска помощ и други дейности, свързани със защитата на населението.

Доброволците ще сключат договор с кмета на общината за участие в превенцията и овладяването на бедствия и ликвидирането на последиците от тях. Предвидени са застраховки, защитно облекло и лични предпазни средства.

За обновения състав на доброволното формирование „Петър Берон“ Община Котел ще осигури и специализирано оборудване по проект „Повишаване готовността на област Сливен за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“.

Целта е да бъде изградена по-ефективна организация за бърза реакция при кризисни ситуации и по-добра защита на населението, инфраструктурата и околната среда в община Котел.