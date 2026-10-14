Ученици в Котел се запознаха с действията при бедствия и извънредни ситуации

14.10.2026 13:10 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 59

Във фоайето на Пантеона на Георги Ст. Раковски и Музея на котленските възрожденци в Котел се проведе инициатива по повод 13 октомври – Международния ден за намаляване на риска от бедствия.

Събитието беше организирано от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Котел и беше насочено към ученици от СУ „Георги Ст. Раковски“ и НУФИ „Филип Кутев“, както и към широката общественост.

Тазгодишната тема „Устойчивостта започва вкъщи“ поставя акцент върху личната и семейната подготовка при извънредни ситуации. Участниците се запознаха с основните стъпки за изготвяне на семеен план за действие и подготовка на раница за бедствия.

Инициативата е част от проект BG-IDRU-1 „Повишаване на разбирането за риска от бедствия“, изпълняван от РСПБЗН – Котел и финансиран по Механизма за гражданска защита на Европейския съюз.

Проектът има за цел да повиши информираността за природните и техногенните рискове и да подобри готовността за реакция при земетресения, силни бури и ядрени или радиационни аварии.

Сред предвидените дейности са публични информационни събития, разпространение на брошури и обучителни материали, както и представяне на видеа с практически насоки за поведение преди, по време и след бедствие.

Международният ден за намаляване на риска от бедствия се отбелязва ежегодно на 13 октомври и насочва вниманието към превенцията, защитата на живота и ограничаването на последиците от бедствията.