14.10.2026 13:13 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 61

На 11 октомври Нова Загора беше домакин на кръг от Държавното първенство по силов многобой. Надпреварата беше част от празничната програма за Петковден и събра жители и гости на града.

Организатори на състезанието бяха Община Нова Загора и Българската федерация на силовите атлети. Участниците премериха сили в тежки и атрактивни дисциплини, изискващи сила, издръжливост и добра физическа подготовка.

Началото на спортното събитие беше дадено от кмета на община Нова Загора Галя Захариева.

Победител в кръга стана Робърт Мариян. На второ място се класира Станимир Тодоров, а третата позиция зае Тихомир Трайков.

След приключването на дисциплините се проведе официалното награждаване. Секретарят на Община Нова Загора Ангел Стойчев връчи медали, купи и награди на отличените състезатели.

Надпреварата се превърна в един от спортните акценти в програмата за празника на Нова Загора и предложи на публиката оспорвани срещи и силни спортни емоции.