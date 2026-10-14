14.10.2026 13:16 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 62

В Градския парк на Нова Загора е поставена нова информационна табела, посветена на скулптора Куню Новачев Желев и неговото художествено наследство.

Инициативата е реализирана от Община Нова Загора и има за цел да запознае жителите и гостите на града с автора на монументалните скулптури, които от десетилетия са част от облика на парка.

Куню Желев е роден на 30 септември 1938 г. в новозагорското село Пет могили. Завършва Художествената академия „Николай Павлович“ в София със специалност „Скулптура“ и работи като скулптор на свободна практика. Член е на Съюза на българските художници.

През творческия си път създава портрети, барелефи, паметни знаци и монументални композиции. Негови произведения се намират в музейни колекции в страната и чужбина, а сред по-известните му творби са композицията „Левски организира революционен комитет“ в Карлово и барелефът на актьора Иван Балсамаджиев в Априлци.

Особено място в творчеството му заема Нова Загора. През 1986 г. той дарява на града монументални скулптури с височина около 4 метра, които са разположени в Градския парк и с времето се превръщат в характерна част от парковата среда.

Новата табела представя информация за живота и творчеството на Куню Желев и дава възможност на посетителите да научат повече за историята на скулптурите и техния автор.

Куню Желев умира на 30 октомври 2016 г., оставяйки трайна следа в българското скулптурно изкуство.