Общинският съвет в Сливен заседава извънредно на 15 октомври

14.10.2026 13:17 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 57

Две точки се налага да разгледат и гласуват общинските съветници на извънредна сесия на градския парламент в Сливен. Тя е насрочена за 15 октомври, четвъртък. Процедурата е инициирана от председателя на Общинския съвет Димитър Митев, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

Едното предложение е относно преразглеждане и обсъждане на решение на местния парламент от последната сесия през септември т.г., отнасящо се за разпоредителна сделка с общинска собственост.

Втората точка е свързана с изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Сесията е насрочена за 9 ч. в зала „Май“ и ще бъде излъчвана на живо.