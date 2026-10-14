Кортен отбеляза обновяването на МиГ-21бис и важни инфраструктурни обекти

14.10.2026 13:18 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 67

С водосвет и празнична програма в село Кортен беше отбелязано завършването на няколко инфраструктурни обекта и обновяването на самолета-паметник МиГ-21бис.

Събитието, организирано от Община Нова Загора и Кметство Кортен, събра жители и гости в центъра на селото. Сред присъстващите беше полковник Петър Банков, военен летец-пилот I клас и командир на 12-а авиационна база в Долна Митрополия.

Обновеният МиГ-21бис с борден номер 947 е паметник, свързан с родените в Кортен военни летци майор Петър Генчев, полковник Марин Маринов и полковник Петър Банков. Самолетът е поставен в селото преди повече от две десетилетия по инициатива на подполковник Георги Енев и инициативен комитет.

Свещеноиконом Роман Чернев отслужи молитва в памет на майор Петър Генчев и полковник Марин Маринов, както и за здравето на полковник Петър Банков и жителите на Кортен.

По време на тържеството полковник Банков благодари на местната общност за съхраняването на паметта за хората, свързали живота си с българската военна авиация.

Освен възстановяването на самолета-паметник, бяха представени и обновената детска площадка, новото осветление и реновираните обществени санитарни възли.

Кметът на Община Нова Загора Галя Захариева и кметът на Кортен Игнат Игнатов поздравиха присъстващите и подчертаха значението на съчетаването на грижата за местната история с подобряването на средата за живот.

Празничната програма продължи с изпълнения на Вокална група „Златен грозд“ към НЧ „Светлина-1872“ и Танцов състав „Балига“ с ръководител Росица Мангърова.