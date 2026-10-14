Творческа работилница в РИМ - Сливен

Димитровден е границата между есента и зимата, между старото и новото.
Заповядайте на 17 октомври 2026 г. в Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен на работилница по повод празника. Ще творим, ще разказваме и ще си тръгнем с малко късче традиция за дома. Ще си припомним старите поверия и ще изработим заедно символ за здраве и закрила.
Ръце, които творят. Традиция, която остава.
Кога: 17 октомври, събота, от 10:00 до 12:00 ч. или от 14:00 до 16:00 ч.
Къде: сградата на РИМ - Сливен
Необходимо е предварително записване на тел. 0879514171, Десислава Панайотова, музеен педагог.
Очакваме Ви!