Творческа работилница в РИМ - Сливен

14.10.2026 13:23 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди около 1 час | 59

Димитровден е границата между есента и зимата, между старото и новото.

Заповядайте на 17 октомври 2026 г. в Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен на работилница по повод празника. Ще творим, ще разказваме и ще си тръгнем с малко късче традиция за дома. Ще си припомним старите поверия и ще изработим заедно символ за здраве и закрила.

Ръце, които творят. Традиция, която остава.

Кога: 17 октомври, събота, от 10:00 до 12:00 ч. или от 14:00 до 16:00 ч.

Къде: сградата на РИМ - Сливен

Необходимо е предварително записване на тел. 0879514171, Десислава Панайотова, музеен педагог.

Очакваме Ви!