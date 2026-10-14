В Сливен учебните занятия днес не са преустановявани

14.10.2026 16:52 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 48 минути | 48

Кметът на Сливен Стефан Радев не е преустановявал учебните занятия през днешния ден. Община Сливен прави това уточнение по повод публикация в национална медия, че със своя заповед кметът е прекратил учебния процес. Новината се преписва и разпространява от много други медии и предизвиква объркване сред гражданите. Считаме за необходимо обществото да бъде информирано в името на обективността и коректното подаване на информация. Заради силния вятър и множество сигнали за паднали клони, пред журналисти по-рано днес кметът единствено призова хората да бъдат внимателни, когато преминават през парковете и сградите, особено учениците, когато се прибират от училище.