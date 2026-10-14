Областният управител Михаил Кашеров бе официален гост на празника на град Твърдица

14.10.2026 19:00 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 24 минути | 30

Областният управител на област Сливен Михаил Кашеров бе официален гост на тържествата по повод Петковден – официалния празник на град Твърдица. Г-н Кашеров уважи общоградското честване на площада и се включи в празничната програма, събрала десетки жители и гости на подбалканския град. В рамките на събитието той отправи официален поздравителен адрес към общинското ръководство и гражданите, като подчерта значението на съхраняването на традициите, духовността и съвместните усилия за развитието на региона.

„За мен е чест да споделя този светъл празник с жителите на Твърдица. Света Петка е символ на майчинската грижа, закрила и устояване пред трудностите. Вярвам, че с разум, диалог и общи действия между местната и държавната власт ще продължим да надграждаме постигнатото за благополучието на хората тук“, заяви областният управител.

Кметът Мария Гвоздейкова-Златева благодари на г-н Кашеров за уважението и подкрепата, която Областна администрация – Сливен оказва на общината при реализирането на ключови инфраструктурни и социални проекти.

Празненствата по повод Петковден в Твърдица продължават.