Сливен, кратки вечерни новини, 14.10.2026 г., сряда

14.10.2026 16:18 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 4 часа | 102

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров беше сред официалните гости на тържествата по случай Петковден – празника на град Твърдица.

Учебният процес в Сливен не е бил прекратяван днес заради бушуващия силен вятър.

Кметът на Сливен Стефан Радев присъства на храмовия празник на църквата „Преподобна Петка – Параскева Търновска“ в Сливен.

Извънредно заседание на Общинския съвет в Сливен ще се проведе на 15 октомври, четвъртък, като в дневния ред са включени две точки - повторно разглеждане на решение, прието на последното заседание през септември свързано със сделка за разпореждане с общинска собственост и промени и допълнения в наредбата, която регламентира определянето и събирането на местните такси, цените на услугите и предоставяните права на територията на община Сливен.

Екипите на Община Сливен и пожарната продължават да проверяват и обезопасяват опасните участъци в града заради силния вятър.

Човек е пострадал, след като върху него паднал клон от дърво в близост до пешеходната пътека в градинката до църквата „Свети Димитър“ в Сливен.

Фондация „Бъдеще за шампиони – Пламен Крумов“ награди 166 талантливи деца по време на специална церемония и празничен концерт в голямата зала на Драматичен театър „Стефан Киров“ в Сливен.