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СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 15.10.2026

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 29 минути | 43

Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Населено място Образование

606 27.7.2026 27.10.2026 1 ШИВАЧ СЛИВЕН средно

608 29.7.2026 29.10.2026 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно/основно

611 3.8.2026 30.10.2026 1 СТЪКЛАР СЛИВЕН средно/основно

612 1.8.2026 30.10.2026 1 ПРОДАВАЧ, ПОКУПКИ ПО ТЕЛЕФОН СЛИВЕН висше

617 5.8.2026 30.10.2026 1 ГЛАДАЧ СЛИВЕН средно

620 6.8.2026 30.10.2026 1 ПИЦАР СЛИВЕН средно

621 6.8.2026 2.11.2026 1 ЛЕКАР, АНЕСТЕЗИОЛОГ СЛИВЕН висше

624 7.8.2026 30.10.2026 1 ШЛАЙФИСТ СЛИВЕН средно

625 7.8.2026 30.10.2026 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно

633 11.8.2026 10.11.2026 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

640 17.8.2026 30.10.2026 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно

641 17.8.2026 30.10.2026 1 НАЧАЛНИК СКЛАД СЛИВЕН средно

642 17.8.2026 30.10.2026 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно/основно

665 24.8.2026 24.10.2026 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно

717 1.9.2026 30.10.2026 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

747 8.9.2026 30.10.2026 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

780 16.9.2026 30.10.2026 2 ПЕРАЧ СЛИВЕН основно/начално

781 16.9.2026 30.10.2026 1 ДАРАКЧИЯ СЛИВЕН основно/начално

782 16.9.2026 30.10.2026 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ПАСАЖИСТ СЛИВЕН основно/начално

786 18.9.2026 20.10.2026 1 ШОФЬОР, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно

791 21.9.2026 30.10.2026 1 ХИГИЕНИСТ ГЛУШНИК начално/основно

792 21.9.2026 30.10.2026 1 ОФИС АСИСТЕНТ ГЛУШНИК средно /висше

794 21.9.2026 30.10.2026 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН средно/основно

800 12.10.2026 27.10.2026 1 АРТ-ТЕРАПЕВТ СЛИВЕН висше

815 28.9.2026 16.11.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Мечкарево средно

819 28.9.2029 17.10.2026 1 РАБОТНИК, ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ СЛИВЕН средно/основно

823 29.9.2026 30.11.2026 1 ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно

824 29.9.2026 30.11.2026 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно

829 29.9.2026 30.11.2026 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

831 29.9.2026 30.11.2026 1 ПЪЛНАЧ СЛИВЕН средно

832 29.9.2026 30.11.2026 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно

837 21.10.2026 21.10.2026 1 ОПЕРАТОР, ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ СЛИВЕН средно

840 1.10.2026 18.12.2026 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

841 1.11.2026 31.10.2026 1 СПЕЦИАЛИСТ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР СЛИВЕН висше/средно

847 2.10.2026 30.11.2026 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН средно/основно

850 5.10.2026 30.11.2026 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

851 5.10.2026 30.11.2026 1 ЗИДАРОМАЗАЧ СЛИВЕН средно/основно

852 5.10.2026 30.11.2026 5 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ ЯМБОЛ средно/основно

859 8.10.2026 2.12.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ЗЪРНО СЛИВЕН средно

860 5.11.2026 30.10.2026 1 САНИТАР СЛИВЕН средно

861 9.10.2026 18.12.2026 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

862 9.10.2026 18.12.2026 1 ШОФЬОР, ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно

863 1.11.2026 29.10.2026 10 ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТ ЯМБОЛ начално/основно

864 19.10.2026 16.10.2026 1 ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ СЛИВЕН средно

865 19.10.2026 16.10.2026 1 УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЛИВЕН висше

866 19.10.2026 16.10.2026 1 ЗАС СЛИВЕН висше

867 13.10.2026 26.10.2026 1 ПСИХОЛОГ СЛИВЕН висше

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