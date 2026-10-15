Решения на Министерския съвет от заседанието на 14 октомври 2026 г.

15.10.2026 09:22 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 14 минути | 0

Правителството одобри допълнителни разходи

по бюджета на Министерския съвет за 2026 г

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 11,4 млн. евро. по бюджета на Министерския съвет за 2026 г. Средствата се отпускат в изпълнение на шест правителствени решения, включително: реставрацията и консервацията на стенописите на катедралния храм „Свети Димитър Солунски“ - гр. Видин; продължаване на дейностите, свързани с ремонта на пътя от пристанището до манастира „Св. вмчк. Георги Зограф“, Света гора, Атон; реставрация, ремонт с подмяна на инсталациите, стенописване и ново църковно обзавеждане на храм „Покров Богородичен“, находящ се в Кремиковски манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“, Столична община; закупуване на храм и прилежаща към него сграда за българската православна общност в гр. Лайпциг, провинция Саксония, Федерална република Германия. Средства са предвидени и във връзка с покупка на имот в полза на държавата и предоставянето му безвъзмездно за управление на Държавна агенция „Архиви“. Допълнителни разходи са одобрени също за изпълнение на РМС № 104 от 2026 г. за одобряване на финансиране на Комисията за финансов надзор, на Конституционния съд, на Министерския съвет и на трансфери за общини за 2026 г. – за областна администрация Варна – за „Поддръжка и ремонт на морските хидротехнически съоръжения-Аварийно укрепване на буна Район Аспарухово-местност Черноморец“;

Одобрен е докладът с резултатите от неформалното заседание на Съвета ЕКОФИН и от заседанието на Еврогрупата

Одобрен е докладът с резултатите от заседанието на Еврогрупата и неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), които се проведоха на 18 и 19 септември 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

В рамките на неформалното заседание на Съвета ЕКОФИН министрите и управителите на централните банки дискутираха как технологичните промени и финансовите иновации преобразяват пазарите и какъв е опитът на бизнеса и потребителите. Обсъдиха и как те влияят на конкурентоспособността на Европа, както и промените, настъпващи в световната финансова архитектура.

Обект на дискусия беше изкуственият интелект, потенциалното му въздействие върху икономиките и обществата и как той би могъл да стимулира производителността, иновациите и икономическия растеж. Сред темите беше и как ще се гарантира, че ползите от AI достигат до широк кръг от хора и дали рисковете за гражданите и бизнеса се управляват ефективно, въздействието му върху пазарите на труда, публичния сектор, европейския енергиен пазар и по-широкия геополитически контекст.

Дискусиите в рамките на Еврогрупата се фокусираха върху макроикономическите развития в еврозоната и производителността, конкурентоспособността и растежа в еврозоната.

Приети са промени в Средносрочната програма на Република България за емитиране на дълг на международните пазари

Министерският съвет одобри със свое решение действията на министъра на финансите за промени в Средносрочната програма на Република България за емитиране на дълг на международните пазари (Програмата), както и проектите на Изменен и потвърден Договор за дилърство, Изменен и потвърден Договор за агентство и Изменен и потвърден Акт за поемане на задължения по Програмата, като основа за водене на преговори. Одобрени са и писма за уреждане на взаимоотношенията с правните консултанти по английското законодателство на банките-организатори по Програмата и на емитента.

Правителството упълномощи министъра на финансите да проведе преговорите и да подпише изменените и потвърдени договори и акта, при условие за последваща ратификация от Народното събрание.

Необходимостта от промени в Програмата произтича от присъединяването на страната ни, като държава-членка на еврозоната, към Европейския механизъм за стабилност, в следствие на което възниква задължение за въвеждане на клаузите за колективно действие (Collective action clauses/CACs) по модела, изготвен от Икономическия и финансов комитет на Европейския съвет. Клаузите ще се прилагат за всички новоемитирани държавни ценни книжа с първоначален срок на падеж над една година.

Новите моменти в Средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари произтичат от настъпилите през последните десет години технически, регулаторни и законодателни промени в областта на финансовите пазари. Те са в съответствие с разпоредбите на Закона за държавния бюджет за 2026 г., според които промените в Средносрочната програма за дълга се правят от правителството и впоследствие се одобряват от парламента.

Изменя се Устройственият правилник на Института по публична администрация

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Института по публична администрация.

С измененията се осигурява прилагането на последните промени в Закона за държавния служител, както и на Наредбата за условията и реда за провеждане на тестове за почтеност за държавни служители. С приемането на постановлението се очаква да бъде изграден капацитет на Института по публична администрация (ИПА) за провеждане на тестове за почтеност на лицата, заемащи длъжности с висок корупционен риск. Числеността на ИПА се увеличава компенсирано за сметка на намаляване на числеността на Държавна агенция „Архиви“ с 4 щ. бр.

С постановлението се изпълняват и мерки 4 и 5 от Концепцията за развитие на Института по публична администрация 2026 - 2028 г., приета с РМС № 535 от 15 юли 2026 г. Уреждат се планирането на обученията, провеждането на проучвания на потребностите от обучение, отграничаването между обученията на ИПА и тези на други публични обучителни институции в държавната администрация, както и съгласуването с администрациите на годишния каталог с обучения на ИПА и одобряването му от Програмния съвет на ИПА.

Правителството одобри издаването на държавни гаранции за стратегически проект от енергийната инфраструктура

В проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 г. да се предвиди възможност за издаване на държавни гаранции по нови заемни споразумения на „Национална електрическа компания“ ЕАД за финансиране на стратегически проект от енергийната инфраструктура, реши правителството на заседанието си днес. Проектът е „Увеличаване обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“, като гаранциите са в размер до 228 086 452 евро или тяхната равностойност в друга валута, при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

Проектът е в напреднал етап на подготовка и ще окаже положително въздействие върху енергийната сигурност и устойчивостта на националната електроенергийна система, включително ще допринесе за по-ефективно интегриране на производството от възобновяеми енергийни източници. Той е определен със статута на Проект от общ интерес на Европейския съюз № 2.21, потвърден с Делегиран регламент (ЕС) 2026/764, с което се удостоверява приноса му към интеграцията на регионалните енергийни пазари и към сигурността на доставките в Югоизточна Европа.

Правителството възлага на министъра на енергетиката преди предложението за издаване на държавната гаранция за ПАВЕЦ „Чаира“ да извършва анализ и да предоставя информация, че „Национална електрическа компания“ ЕАД не е предприятие в затруднено положение и дружеството е в състояние да обслужва държавногарантирания заем. С решението също така ясно се посочва, че няма да се одобряват нови инвестиционни проекти, за чието финансиране да се сключват договори за държавни заеми през 2027 г.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на финансите за 2026 г.

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2026 година.

С тях се осигурява допълнителен финансов ресурс от 5 000 000 евро за разходи по бюджетите на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ за 2026 година. Средствата са предназначени за обезпечаване изплащането на обезщетения при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при напускане и за неизползваните дни отпуск.

Одобрените промени са в рамките на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2026 г. и не водят до въздействие върху държавния бюджет.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МИИИ

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията за 2026 г. Средствата са предназначени за финансиране на насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите, както и за обезпечаване на дейността на Службите по търговско-икономически въпроси. Ще бъдат подкрепени 13 инвестиционни проекта, в различни области на икономиката. Инвеститорите са поели ангажименти да постигнат инвестиционни разходи на стойност около 266 310 000 евро и да създадат около 1 840 нови работни места.

С одобряването на допълнителните разходи се осигуряват необходимите средства за своевременното изпълнение на разпоредбите на Закона за насърчаване на инвестициите и за финансиране на дейността на Службите по търговско- икономически въпроси. Осигуряват се и средства за изпълнение на поети ангажименти и задължения в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси.

С постановлението се увеличават и показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

С друго правителствено постановление кабинетът одобри допълнителни разходи по бюджета на министерството във връзка с изплащането на дължими обезщетения по Кодекса на труда и Закона за държавния служител на служители в Комисията за защита на потребителите.

Необходимостта от допълнителния финансов ресурс е свързана с прекратяването на трудови и служебни правоотношения в Комисията за защита на потребителите на различни законови основания от началото на годината. С осигуряването на средствата ще бъдат покрити дължимите обезщетения, както и свързаните с тях задължителни осигурителни вноски, когато такива са дължими.

Средствата ще бъдат предоставени на Комисията за защита на потребителите чрез бюджета на МИИИ. По този начин се избягват и свързаните с просрочията допълнителни разходи за лихви и разноски.

Одобрен е проект на спогодба относно откриването на нов

граничен преход „Капитан Андреево-Капъкуле-Север“

Министерският съвет одобри проект на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход „Капитан Андреево-Капъкуле-Север“, като основа за водене на преговори.

Спогодбата предвижда договарящите страни да изградят и открият нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт, разположен в района на север от Граничен контролно- пропускателен пункт Капитан Андреево, община Свиленград, на територията на Република България и в района на север от Граничен контролно- пропускателен пункт Капъкуле, област Одрин, на територията на Република Турция, на север от съществуващия граничен преход.

Проектът на спогодба предвижда създаване на Смесена комисия, която да уточни основните технически характеристики на пътните връзки, местоположението на трасетата, пресечните им точки с границата, вида на съпределните пунктове като вид трафик, време на работа и брой трасета, мястото на новия граничен контролно-пропускателен пункт и техническите му параметри, режима на функциониране, инфраструктурата, видовете товари и пътници, правните и фактическите въпроси по изграждането на новия граничен преход, както и всички въпроси от общ интерес, свързани с изпълнението на спогодбата за всички гранични преходи между двете държави.

Правителството взе решение за откриване на Посолство на

Република България в Маскат, Султаната Оман

Министерският съвет прие решение за откриване на Посолство на Република България в Маскат, Султаната Оман. Решението е важна стъпка за продължаването и стимулирането в дългосрочен план на постигнатото активизиране на двустранните контакти на високо и най-високо ниво между Република България и Султаната Оман. Този акт ще способства за издигане на двустранните отношения на ново равнище, с оглед защитата на интересите на Република България в ключовия регион на Близкия изток.

На министъра на външните работи е възложено да уведоми оманската страна за приетото решение по официален път и на последващ етап да предприеме необходимите действия за неговото реализиране.

Правителството преразпределя щатни бройки в системата на

Министерството на правосъдието

Министерският съвет прие днес постановление, с което 82 щатни бройки от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) се преразпределят и оптимизират - 30 от тях се предоставят на Агенцията по вписванията, 42 - на Главна дирекция „Охрана“, а 10 се съкращават. Промяната не засяга изпълнението на основните функции на ГДИН.

Допълнителните 30 щатни бройки в Агенцията по вписванията ще обезпечат дирекция „Длъжностни лица по регистрация и длъжностни лица по вписвания“, а допълнителните 42 щатни бройки в Главна дирекция „Охрана“ са предназначени за обезпечаване на физическата охрана на две нови съдебни сгради в София. Допълнителният ресурс е необходим и за намаляване на натоварването и извънредния труд на служителите.

Одобрени са промени в Устройствения правилник на

Главната инспекция по труда

Правителството прие Постановление за промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИАГИТ), с които се оптимизира числеността на персонала и се прецизират и актуализират функциите на нейните административни звена. Целта на измененията е да се повиши ефективността при използването на човешките и финансовите ресурси, да се постигне по-ясно разпределение на функциите и отговорностите и да се подобри координацията между структурите на институцията.

Предвижда се общата численост на персонала на ИАГИТ да се намали с 50 щатни бройки, което ще бъде осъществено чрез съкращаване на трайно незаети длъжности. Промяната няма да доведе до нарушаване на дейността на институцията за контрол за спазването на трудовото законодателство и на законовите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

Оптимизирането на числеността на персонала в ИАГИТ е в съответствие с политиката на правителството за повишаване ефективността на държавната администрация и ограничаване на административните разходи.

Правителството одобри средства за транспорт за ученици с временна закрила

Правителството одобри 325 548 евро, е които се осигурява транспорт до училище на деца и ученици с временна закрила от Украйна. Със средствата ще се обезпечи превозът на децата от местата им за настаняване до образователните институции за предстоящата учебна година. През втория срок на учебната 2025/2026 година в групи за предучилищно образование в детските градини и в училищата се обучаваха 1451 деца с временна закрила, а в училищата - 5688 ученици. Средствата се предоставят на общини в областите Варна, Бургас и Добрич.

Одобрени са допълнителни средства за финансиране на дейности, свързани с провеждането на държавната политика в областта на науката и научните изследвания

Министерският съвет одобри допълнителни 5 588 690 евро за финансиране на дейности, свързани с провеждането на държавната политика в областта на науката и научните изследвания.

Средствата са за изпълнението на втория етап на Националната програма „Повишаване на квалификацията в областта на ядрените технологии и ядреното инженерство“, Националната научна програма „Развитие на научните изследвания и иновациите в системата на българското предучилищно и училищно образование“, Националната програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“ и втори етап на научната програма „Критични и стратегически суровини за зелен преход и устойчиво развитие“.

Финансирането ще позволи също да продължат участието на България в проект EuroCC-3, абонамента за аналитичната платформа SciVal на Elsevier, дейността на Международния център по математически науки - София, както и участието на страната ни в инфраструктурата GEANT.

Осигуряването на средствата ще гарантира устойчивостта на започнатите научни дейности, изпълнението на поетите национални и международни ангажименти и развитието на научния потенциал и инфраструктурата на България.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за обявяване на имот-частна държавна собственост, за имот-публична държавна собственост. Имотът се намира в гр. София и е предоставен за управление на Командването за логистична поддръжка (КЛП). Той е необходим на КЛП за осъществяване на функции и за изпълнение на задачи, свързани с мисиите на Въоръжените сили. Решението е в съответствие с чл. 316, ал.2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, съгласно който недвижимите имоти, обектите и съоръженията, които са предназначени за непосредствено осъществяване на отбраната, следва да са със статут на публична държавна собственост.

Правителството предоставя на Община Мъглиж правото на собственост върху два поземлени имота — частна държавна собственост в с. Сливито за укрепване на свлачище на общински път SZR3085 (III5007) Ветрен - Сливито при км 5+500. С изпълнението на проекта засегнатият участък ще се стабилизира трайно и ще се подобрят експлоатационните характеристики на пътя. Досега имотите са били в управление на областния управител на Стара Загора. Община Мъглиж ще трябва да прехвърли терените на държавата, ако до пет години от придобиването им не реализира предвиденото. Предвижда се областният управител да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които имотите се прехвърлят на общината, а кметът на Мъглиж да състави актове за публична общинска собственост.

Правителството промени статута на имот, като го обяви за частна държавна собственост. Той е разположен на територията на гр. Добринище. Имотът представлява неоперативен актив за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и е извън района, в който са разположени обектите на железопътната инфраструктура. През него не преминават действащи кабели и съоръжения на железопътната инфраструктура и същият няма функционално и технологично значение за сигурността на железопътните превози.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на

Комисията за регулиране на съобщенията

Правителството одобри допълнителни разходи за персонал по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията. Средствата на стойност 89 700 евро са за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда и Закона за държавния служител на служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Финансовият ресурс е осигурен за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.

Постановлението е прието на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 75, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Държавата продължава да гарантира изплащането на

пенсии чрез пощенските станции

Министерският съвет възлага на „Български пощи“ ЕАД да изплаща пенсии чрез пощенските станции на територията на цялата страна до 30 юни 2031 г. Редът и условията не се променят.

На пенсионерите е предоставена възможност да получават пенсията си и добавките към нея и в пощенска станция, различна от обслужващата ги. Осигурена е възможност за изплащане на пенсии в дома на получателя (по постоянния или настоящия адрес), в случай че получава пенсия за трайно намалена работоспособност или има навършена 68-годишна възраст.

„Български пощи“ ЕАД изплаща пенсии и пенсионни записи и на лица, лишени от свобода или настанени в различни социални заведения. Дружеството извършва и извънредни плащания на правоимащите.

С решението на правителството се определя и механизма за компенсирането на несправедливата финансова тежест за дружеството, като се увеличава максимално допустимия праг на годишната държавна помощ за предоставяне на обществена услуга на 20 милиона евро.

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, част „Земеделие“

Правителството одобри доклада от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Земеделие“, проведено в периода 6 - 8 септември 2026 г. в гр. Дъблин, Ирландия. Темата, върху която се фокусира дискусията беше „Стратегия за животновъдството и План на ЕС за протеините (Изследвания и иновации)“.

В хода на дискусията на министрите се очерта широк консенсус по редица ключови въпроси, свързани най-вече с необходимостта от гарантирането на продоволствената сигурност на Съюза, осигуряването на подходящи условия за привличане и задържане на повече млади хора в сектора, особено в контекста на по-широкото използване на научните изследвания и иновациите в земеделието като цяло, улесняване на достъпа до финансиране, обмена на данни и добри практики в държавите членки по отношение на научните изследвания, иновациите и достиженията и тяхното по-лесно въвеждане на практика във фермите.

В рамките на голяма част от изразените позиции беше подчертано, че екстремните метеорологични събития през лятото са се отразили изключително негативно на сектора и земеделските производители са понесли големи загуби от сушата, горещините и настъпилите пожари и наводнения. Това обуславя необходимостта от силна обща политика с достатъчен, адекватен бюджет, която да има нужните инструменти за борба с кризите. Именно тук министрите виждат най-голяма полза от въвеждането на новите технологии и иновациите, като съвременен метод за борба с последиците от изменението на климата и екстремните метеорологични събития. Те са критично важен елемент за гарантирането на жизнеспособността на селските райони и запазване на доходите на земеделските стопани. Научните изследвания и иновациите могат да допринесат за повишаването на рентабилността на фермерите и тяхната по-добрата доходност, както и дават възможност да се действа превантивно, а не реактивно.

Министрите подчертаха, че новите технологии и иновациите трябва да са икономически оправдани, достъпни и разбираеми, както и адекватно финансирани по отношение на въвеждането в производството.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на

Държавна агенция „Технически операции“

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Технически операции“ за 2026 г. С Постановлението се предлага одобряването на допълнителни разходи в размер на 270 540 евро за обезпечаване на дейности в изпълнение на поети ангажименти по сключен договор за основен ремонт на комплекс от сгради.

Предоставят се над 4,8 млн. евро на община Бургас за

подготовката и провеждането на „Евровизия 2027“

Правителството одобри над 4,8 млн. евро допълнителен трансфер по бюджета на община Бургас за осигуряване на средства за подготовката и провеждането на песенния конкурс „Евровизия 2027“. Средствата са предназначени за обезпечаване на подготовката и провеждането на конкурса според утвърдения график, включително за своевременното организиране на тестовото събитие и последващата техническа подготовка на зала „Арена Бургас“.

Бургас е избран от Българската национална телевизия (БНТ) и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) за град домакин на 71-вото издание на конкурса „Евровизия“, който ще се проведе през май 2027 г. Конкурсът е платформа за публична дипломация и утвърждаване на авторитета на страната като ключов партньор в европейското културно и медийно пространство. Провеждането му е стратегическа инвестиция с висока възвращаемост за страната домакин.

Реализирането на събитие от такъв мащаб изисква значителна организационна, логистична и техническа подготовка. Международният опит показва, че подготовката и провеждането на конкурса се осъществяват в партньорство между обществената телевизия на държавата домакин, града домакин, както и правителството, което предоставя институционална координация, финансова подкрепа и осигурява сигурността и обществения ред.

Одобрени са разходи по бюджета на Комисията за

противодействие на корупцията

Министерският съвет одобри разходи по бюджета на Комисията за противодействие на корупцията за 2026 г.

С приемане на Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, в сила от 05.06.2026 г., на Комисията за противодействие на корупцията са вменени функции, които не са финансово обезпечени по реда на чл. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

За да бъдат финансово осигурени допълнителните дейности, изпълнявани от Комисия за противодействие на корупцията, е необходимо да бъдат предоставени разходи по бюджета за 2026 г. в размер на 3 107,7 хил. евро.

С предоставените разходи по бюджета на Комисията за противодействие на корупцията ще се осигурят необходимите средства за осъществяване на дейностите по изграждане на съответния специализиран административен капацитет, ще се обезпечи изпълнението на оперативно-издирвателните дейности, провеждането на разследване, обмяна на информация, координация и сътрудничество на национално и европейско ниво.

Правителството одобри споразумение за придобиването

на пет зенитно-ракетни комплекса

Министерският съвет одобри проекта на Програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия за придобиването на допълнителни пет зенитно-ракетни системи IRIS-T SLM по линия на SAFE. Правителството упълномощава министъра на отбраната, след приемане от Народното събрание на актуализирания проект за инвестиционен разход да подпише Програмното споразумение при последваща ратификация от НС.

Реализацията на актуализирания проект за придобиването на зенитно-ракетните комплекси ще бъде възможна след подписването на Програмно споразумение и изменение на договора между Министерството на отбраната на България, представлявано от Федералното Министерство на отбраната на Германия и дружество „Diehl Defense GmbH & Co KG.“.

Правителството одобри позиция на България по дело пред Съда на ЕС

С протоколно решение правителството одобри позиция и даване на съгласие Република България да участва по дело С-703/26, Досилев пред Съда на Европейския съюз.

Преюдициалното запитване, отправено от Софийския градски съд, е във връзка с тълкуване на разпоредби от Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 година за установяване на минималните правила относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици във връзка с член 49 от Хартата на основните права на ЕС и на член 19 параграф 1 изречение трето от Договора за Европейския съюз.

Поставени са въпроси от съществено значение за наказателната политика на държавата, свързани с изпълнението на наложеното наказание.

С участието си по дело С-703/26 Република България има възможността да допринесе за изясняването пред Съда на ЕС на действителното съдържание на указаните в запитването правни норми.

В позицията се излагат аргументи в защита на основните тези, обосноваващи защита на националния правен интерес.

Одобрена е позицията на България за Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри позицията на България за участие в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което ще се проведе на 19 октомври 2026 г. в Люксембург.

По време на форума министрите ще проведат два дебата. По време на първата дискусия ще бъде обсъдено насърчаването на равенството и недискриминацията, които са основополагащи ценности на Европейския съюз. Фокусът на втория обмен на мнения ще е законодателният акт на Европейската комисия за качествени работни места, чиято цел е да се гарантират правата на работниците в условията на технологичните, икономическите и обществените промени.

Министерският съвет одобри позицията за неформалното заседание

на Съвета на ЕС по образование

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС (Образование), което ще се проведе на 15 и 16 октомври 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

Министрите ще обменят мнения по темата за постигане на по-ефективни стратегии на ЕС за основните умения на база данните от PISA 2025. България ще открои плановете си за промени в образователната система, както и важността на обмена на добри практики и данни от международни изследвания за формиране на политики, но с отчитане на националния контекст.

Министрите ще проведат и дискусия по групи, посветена на начините за осигуряване на умения през целия живот, със специален акцент върху приобщаването и равнопоставеността.

Предвидено е и обсъждане на планирането на образователните политики и политиките за осигуряване на заетост. Според страната ни при анализа на бъдещите потребности е необходимо да се прави разграничение между прогнозиране на професии и прогнозиране на умения.

Създават се по-добри условия за достъп до информация от публичния сектор в изпълнение на Акта за управление на данните

Министерският съвет прие решение, с което одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация. С проекта се създават условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/868, т. нар. Акт за управление на данните и се допълва рамката на Директива (ЕС) 2019/1024 за отворените данни.

С приетия проект за пръв път се разрешава достъп за повторно използване, при стриктни условия, до данни, притежавани от организациите от обществения сектор, които са защитени (лични данни, търговска и статистическа тайна, обекти на права върху интелектуална собственост на трети лица). Достъпът ще се осъществява само при гаранции за запазване на защитения характер на данните, в съответствие с изискванията на Акта за управление на данните.

Чрез предложените от министъра на иновациите и дигиталната трансформация промени в Закона за достъп до обществена информация се въвеждат правила и условия за достъп и повторно използване на защитени данни. Определят се компетентните органи за оказване на съдействие на организациите от обществения сектор при предоставяне или отказ на достъп - Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и Националният статистически институт, както и единна информационна точка. Механизмите гарантират, че споделянето става контролирано, проследимо и в рамките на закона.

Проектозаконът урежда и правомощията на министъра на иновациите и дигиталната трансформация по координация на управлението на данните, уведомителния режим и условията за предоставяне на посреднически услуги за данни, както и регистрацията на организациите за алтруистично споделяне на данни - нови участници в екосистемата, които подпомагат безопасния обмен на данни в обществен интерес. Предвидени са и санкции при нарушение.

Новата уредба отваря път за създаването на иновативни продукти и услуги, базирани на данни, научни изследвания и по-добри публични политики, като същевременно запазва защитния режим на чувствителните данни чрез ясни правила, прозрачни процедури и институционален надзор.

Правителството одобри Методика за реда и начина за извършване на преценка за икономическата обоснованост на увеличението на цените и за определяне на сравним предходен период

Правителството одобри проект на постановление за приемане на Методика за реда и начина за извършване на преценка за икономическата обоснованост на увеличението на цените и за определяне на сравним предходен период по чл. 68н, ал. 8 от Закона за защита на потребителите.

Приетият акт на Министерски съвет създава условия за осигуряване на единен подход за извършване на контрол за преценка на икономическата обоснованост на увеличението на цените на стоките и услугите и за обективност и проследимост на проверките. Методиката съдържа ясни правила за определяне на сравнимия предходен период, установяване на увеличението на цените, оценяване на икономическите фактори и документиране на резултатите от проверките.

С Методиката за реда и начина за извършване на преценка за икономическата обоснованост на увеличението на цените и за определяне на сравним предходен период се определят редът и начинът за установяване дали конкретно увеличение на цените на стоките и услугите е обусловено от обективни икономически фактори и е в пряка и съразмерна причинна връзка с тях. Регламентират се единни правила за определяне на сравнимия предходен период, установяване на ценовото изменение и оценка на доказаното икономическо въздействие.

Методиката се основава на публични, проверими и съпоставими данни и има за цел да подпомогне компетентните органи при наблюдението на пазара, идентифицирането на значими ценови отклонения и установяването на икономически необосновани увеличения.

Прилагането на методиката не представлява административно регулиране на цените, не определя задължителни продажни цени и не въвежда пределни търговски надценки. Тя създава предвидими правила за анализ и контрол, като същевременно гарантира възможност за икономически обосновано ценообразуване и запазва принципите на свободната стопанска инициатива и конкуренцията. Приемането на методиката ще допринесе за повишаване прозрачността при формиране на цените на стоките и услугите, ефективна защита на икономическите интереси на потребителите, уеднаквяване на контролната практика, и за повишаване предвидимостта и доверието в пазара.

С приетата методика се създава единна и устойчива основа за наблюдение, анализ и контрол на ценовите процеси, съобразена с изискванията за защита на потребителите и с принципите на функциониране на единния европейски пазар.

Правителството одобри позицията на Република България за редовното заседание на Европейския съвет на 15-16 октомври 2026 г. в гр. Брюксел

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 15-16 октомври 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

На заседанието на Европейския съвет се предвижда лидерите на държавите- членки на ЕС да обсъдят следните теми: Конкурентоспособност; Украйна; Многогодишна финансова рамка (МФР)2028 - 2034 г.; Близък изток; Сигурност и отбрана на ЕС; Миграция; Разширяване и реформи в ЕС и Други въпроси.

Одобрени са редът и начинът за определяне

на минималната работна заплата

Минималната работна заплата в страната ще се определя от Министерския съвет по социално-икономически критерии след преговори между национално представителните организации на синдикатите и на работодателите. Това предвиждат промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, които бяха одобрени от правителството. С нормативния акт се регламентира редът и начинът за определяне на минималната заплата и за оценката на нейната адекватност

Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще е размерът на минималната работна заплата за текущата година, а горната ще се определя въз основа на формула, включваща претеглените стойности на показатели по четири критерия, определени в Кодекса на труда. Това са покупателната способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот; общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темпът на растеж на работните заплати и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Показателите ще се определят въз основа на официални данни, предоставени от НСИ.

Редът за определяне на минималната работна заплата за всяка година включва преговори между синдикалните и работодателските организации. Министерският съвет ще определя нейния размер, като взема предвид доклада на социалн