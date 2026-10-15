15.10.2026 09:23 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 12 минути | 0

Правителството залага на ограничаване на дефицита и новия дълг, по-високи доходи, повече подкрепа за семействата и стимули за българския бизнес

„Заварихме държавната хазна изпразнена, с прекомерен дефицит, наследени борчове, занемарен План за възстановяване и устойчивост, редица наследени проекти, сметки и фактури, които трябваше да изплащаме и продължаваме да изплащаме, автоматични механизми за заплатите и стремглаво растящи други разходи. Взехме необходимите решения след внимателна, прецизна и напрегната работа. Тези решения и мерки намират отражение в Бюджет 2027 и, както обещахме, ще го представим навреме. Това заяви премиерът Румен Радев на днешното заседание на Министерския съвет, на което правителството ще вземе решение за изпращане на бюджетния план за 2027 г. до Европейската комисия и Еврогрупата.

„В този бюджет имаме ясни приоритети и политики, насочени към оздравяване на публичните финанси, засилена социална и семейна подкрепа и повече средства за критично важни сектори като образование, здравеопазване, спорт и култура. Има консенсус между всички парламентарно представени партии за повишаване на разходите в сектор „Отбрана“ предвид сложната среда за сигурност“, каза още Радев.

Сред основните цели на бюджета са ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на размера на новия държавен дълг спрямо 2025 и 2026 г. Сред предвидените мерки са оптимизация на администрацията, промени в механизмите за заплащане в публичния сектор, намаляване на субсидиите за държавните предприятия и реформа в ТЕЛК. По думите на премиера хората с ТЕЛК вече са над 880 000 души, като броят им продължава да нараства.

„Залагаме повече приходи, но без да променяме основни данъци, доходи, печалба и ДДС“, подчерта Румен Радев. За увеличаване на приходите се предвиждат по-добра събираемост, борба с измамите, дигитализация и контрол на публичните разходи в реално време. Ще бъдат затегнати и мерките срещу злоупотребите в хазарта и измамите при имотни сделки. Предвижда се и еднократен принос към бюджета през следващата година от сектори с високи печалби, сред които банки, застрахователи, търговски вериги и телекомуникационни компании.

Акцент в бюджета е поставен върху подкрепата за семействата и децата. Предвижда се увеличение на детските надбавки, данъчни облекчения за семейства с деца и деца с увреждания, подкрепа за майките и увеличаване на ученическите стипендии. Залагат се и нови данъчни преференции за дейности, свързани с развитието на децата, включително спорт, образование, наука и изкуства. Предвидена е допълнителна подкрепа за студентите по отношение на тяхното хранене и настаняване.

Повече средства ще бъдат насочени и към здравеопазването, с акцент върху изграждането на Националната детска болница и възнагражденията на младите лекари. Наред с това правителството планира засилен контрол върху разходването на средствата от Националната здравноосигурителна каса с цел ограничаване на злоупотребите.

По отношение на доходите са заложени увеличение на заплатите в бюджетната сфера с 5%, на възнагражденията на педагогическите специалисти със 7,5% и на пенсиите с 8%. Предвижда се и повишаване на минималната работна заплата, както и увеличение на ваучерите за храна от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро ще останат необлагаеми, а за увеличените суми над този праг до 200 евро се предвижда облагане, каквато е практиката и в другите държави в ЕС.

Бюджетът предвижда и мерки за насърчаване на инвестициите, производството и икономическия растеж. Сред тях са увеличаване на прага за регистрация по ДДС, разширяване на възможностите за подпомагане на фирмите при инвестиции и данъчни облекчения за трансфер на технологии и научноизследователска дейност. Предвижда се и по-силна подкрепа за индустриалните зони и паркове, включително за изграждането на необходимата инфраструктура и присъединяването на предприятията към енергийната мрежа.

„Съвременната икономика е икономика на знанието и на иновациите“, заяви Румен Радев, като подчерта необходимостта от създаване на по-добри условия за българския бизнес, повишаване на производителността и насърчаване на износа. За тази цел се планира и увеличаване на капацитета на консулските служби и търговско-икономическите представителства на България в чужбина.

В бюджета за следващата година са заложени също инвестиции в пътната безопасност, придобиване на нови самолети за борба с пожарите, дистанционен мониторинг на язовири и придобиване на нови антидрон системи и системи за противовъздушна отбрана.

„Залагаме средства там, където с по-малко средства можем да постигнем значителен финансов ефект – и като приходи за държавата, и като развитие на икономиката, и като ползи за обществото“, посочи премиерът.

Радев открои и значението на публично-частните партньорства като инструмент за привличане на частен капитал, особено за големи инфраструктурни проекти. Според представения подход това ще позволи публичните средства да бъдат насочени към ключови обществени сфери като образованието, здравеопазването, културата, спорта и сигурността.

„Бюджет 2027 не предлага лесни решения, но ние обещаваме нещо по-важно: посока. Обещаваме финанси, които се връщат към равновесие, държава, която харчи и инвестира разумно, и най-вече данъчна система, която запазва конкурентоспособността, както и страна, която инвестира в най-важния си капитал – хората“, заяви премиерът Румен Радев.