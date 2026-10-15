Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 15.10.2026 г.

15.10.2026 10:53 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 30 минути | 46

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

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РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 14.09.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 15.10.2026

ОДМВР-Сливен

Специализирана операция по противодействие на подготвяни нарушения на изборното законодателство, престъпления против политическите права на гражданите и конвенционалната престъпност бе проведена на територията на сливенска област. Акцията е осъществена на 13 октомври от служители на ОДМВР-Сливен, районните управление в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, Зонално жандармерийско управление-Бургас и РДГ-Сливен. Извършени са проверки на 430 лица, 286 превозни средства, ръководства на фирми и търговски обекти, заложни къщи, игрални зали, офиси за бързи кредити, частни охранителни фирми и други обекти.

В поделенията на ОДМВР-Сливен са задържани седем лица за престъпления, свързани с наркотични вещества и кражби; установени са три лица, обявени за издирване; съставени са 20 протокола за предупреждение по ЗМВР; съставени са 37 акта и 95 фиша за нарушения на ЗДвП; връчени са 24 наказателни постановления и фишове.

Разкрити са две кражби, два случая на притежание на наркотични вещества, нерегламентирано присъединяване към електропреносната мрежа, два случая на незаконна сеч, нерегистрирано превозно средство и управление на МПС след употреба на упойващи вещества. По случаите са образувани 9 досъдебни и бързи производства.

В хода на операцията, при извършване на проверки в селата Мокрен и Пъдарево от служители на РУ-Котел и група „Миграция“ към ОДМВР-Сливен, са установили чужди граждани в нарушение на ЗЧРБ - трима непалски граждани без регистрация и един гражданин на Украйна без документи. По случая е взето отношение от група „Миграция“.

По време на операцията на територията на община Сливен е установен товарен автомобил „Мерцедес Спринтер“, обявен за издирване от Великобритания чрез Интерпол. По случая е започната проверка по описа на ОДМВР-Сливен, съгласно разпоредбите на чл.84 от ЗМВР. Автомобилът е иззет с протокол, уведомена е Дирекция "Международно оперативно сътрудничество".

За броени часове криминалисти от РУ-Сливен са задържали 21-годишен мъж след опит за грабеж. По първоначални данни задържаният, след като е използвал сила, е направил опит да открадне пари от непълнолетно момче в района на сливенския квартал „Сини камъни“. Сигналът е получен на 14 октомври в 07,40 часа. Предприети са незабавни действия, при които в рамките на няколко часа извършителят е установен. Той е на 21 години, криминално проявен, от същото населено място. Отведен е в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: Криминалисти от РУ-Нова Загора и участък „Кв. Шести“ са задържали 51-годишен мъж за грабеж. По първоначални данни на 14 октомври, около 04,15 часа, 69-годишна жена е била нападната, докато е теглила пари от АТМ устройство, монтирано на хранителен магазин в центъра на град Нова Загора. По данни на заявителката непознат мъж, след като е използвал сила, е откраднал портмонето й със сумата от 430 евро и банкова карта. В резултат на проведените незабавни издирвателни действия извършителят е установен в рамките на деня. Той е криминално проявен мъж на 51 години от същото населено място. Задържан е за 24 часа. Върнал е откраднатите вещи. По случая е образувано досъдебно производство.

Три досъдебни производства са образувани при специализирана операция на полицията в Нова Загора срещу наркоразпространението, утвърдена от директора на ОДМВР-Сливен старши комисар Иван Русев. Проведена е на 14 октомври на територията на квартал „Шести“. В хода на акцията са извършени проверки на лица, превозни средства, търговски и други обекти. По първоначални данни по време на операцията 45-годишен мъж е предал 121 опаковки, съдържащи прахообразно вещества, което при теста за наркотици е реагирало на хероин. При проверка на 40-годишен мъж са намерени и иззети 2 опаковки, съдържащи вещество, което също е реагирало на хероин, при теста за наркотици. 35-годишна жена е предала 4 броя опаковки, съдържащи вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Тримата са задържани за 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 11 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Оказана е техническа помощ при 9 от сигналите - за паднали дървета и клони, при тези инциденти има един пострадал и причинени щети по един лек автомобил; оказана е техническа помощ при едно транспортно произшествие без пострадали. Своевременно е ликвидиран 1 пожар, без да причини преки щети, възникнал в отпадъци, в землището на село Сокол.