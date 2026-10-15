Сливен, кратки вечерни новини, 15.10.2026 г., четвъртък

15.10.2026 16:10 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 169

Д-р инж. Събин Хаджиев е новият директор на ОДБХ – Сливен, той заменя на поста д-р Димчо Кондев, който остава на работа в дирекцията.

Мъжът от сливенското село Блатец, който пострада при падането на счупен от силния вятър клон в Сливен, е в тежко състояние.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 11 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

На 14 октомври 2026 г. в централното фоайе на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен бе открита документалната изложба „За свободата на един народ“.

Музеят на текстилната индустрия в Сливен ще открие гостуваща изложба с уникални образци на традиционното българско текстилно изкуство на 28 октомври 2026 г.

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров беше сред официалните гости на тържествата по случай Петковден – празника на град Твърдица.

Кметът на Сливен Стефан Радев присъства на храмовия празник на църквата „Преподобна Петка – Параскева Търновска“ в Сливен.