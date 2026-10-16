Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

16.10.2026 09:17 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 10 минути | 2

Областна администрация Сливен обявява конкурс за държавен служител в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“.

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