Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Областна администрация Сливен обявява конкурс за държавен служител в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“.
подробности в прикачения файл...
, Димитър Милков (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен | България | преди 10 минути | 2
Областна администрация Сливен обявява конкурс за държавен служител в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“.
подробности в прикачения файл...
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
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