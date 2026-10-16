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Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

, Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 10 минути | 2

Областна администрация Сливен обявява конкурс за държавен служител в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“.

подробности в прикачения файл...

Файлове

Обявление

Размер: 194KiB | Тип: PDF

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

Размер: 22.8KiB | Тип: DOCX

Декларация по чл.17.ал.3.т.1

Размер: 15.0KiB | Тип: DOCX

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