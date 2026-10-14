14.10.2026 14:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди около 1 ден | 13

Председателят на Общински съвет - Сливен Стефан Радев беше гост на храмовия празник на църквата „Преподобна Петка – Параскева Търновска“ в Сливен, където православните християни почитат паметта на света Петка. Службата отслужи сливенският митрополит Арсений.

След това Митев, заедно с кмета на община Сливен Стефан Радев, посетиха град Кермен за двойния празник. Там те поднесоха цветя пред паметника на героите, дали живота си за град Кермен - в израз на почит към саможертвата и подвига на загиналите за свободата. Събитието беше част от празничната програма на Кермен за отбелязване на Петковден.

Гостите в Кермен посрещна кметът на града Живко Жечев.