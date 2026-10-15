15.10.2026 14:10 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди 22 минути | 0

В Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ беше открита възпоменателната документална изложба „За свободата на един народ“, посветена на 150-годишнината от избухването на Априлското въстание. Експозицията е организирана от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Държавна агенция „Архиви“. Като нейно естествено продължение е представена и част от изложбата „Априлското въстание във II Сливенски революционен окръг – хронология на подвига“, подготвена от РБ „Сава Доброплодни“ в партньорство с Държавен архив – Сливен.

На откриването присъстваха председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев, зам.-областният управител Димитър Величков, зам.-кметът Пепа Чиликова, директорът на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ доц. д-р Калина Иванова, представители на институции, историци, културни дейци, директори на училища и граждани.

Изложбата откри кметът Стефан Радев подчерта историческото значение на Априлското въстание и подвига на младите българи, дали живота си за свободата на страната.

„Значителен подвиг на една „шепа“ млади хора, които излизат с ясното съзнание, че не могат да сломят противника. С тяхната гибел българският народ ще има едно знаме, което ще използва за това да се освободи от робството. Когато произнасяме имената на Георги Обретенов, Иларион Драгостинов те звучат много тежко, но те са били около 20-годишни млади момчета“, заяви кметът. Той благодари на двете библиотеки за инициативата, която дава възможност на гражданите да се докоснат до ценни исторически документи и материали, свързани с Априлското въстание.

По повод годишнината РБ „Сава Доброплодни“ представя и портрети на апостолите на II Сливенски революционен окръг – Иларион Драгостинов, Георги Икономов, Георги Обретенов, Таню войвода и Стоил войвода, дело на художника Петър Станимиров. Портретите са издадени и като комплект картички с кратки биографии, които посетителите получиха като подарък.

Изложбата „За свободата на един народ“ може да бъде разгледана до 28 октомври 2026 г., всеки делничен ден от 9 до 17 часа. Групови посещения се организират след предварителна заявка.