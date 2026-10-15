Общинският съвет в Сливен заседава извънредно

15.10.2026 16:16 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди около 1 час | 69

На извънредна сесия днес Общинският съвет – Сливен измени свое решение, прието на редовното заседание на 24 септември. Точката беше свързана с разпоредителна сделка с общинска собственост и беше преразгледана и повторно гласувана след прецизиране на текстовете.

С 24 гласа „за“ общинските съветници приеха и промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Предложението предизвика дебат и различни становища в рамките на заседанието. Измененията са свързани с необходимостта текстовете на наредбата да бъдат актуализирани в съответствие със Закона за местните данъци и такси и предстоящите промени в него. Съгласно действащите законови разпоредби данъчната оценка вече не може да бъде база за определяне на таксата за битови отпадъци, което налага общините да преминат към друг метод. Таксата се определя за календарна година при спазване на принципа „замърсителят плаща“. При определянето на броя на ползвателите на услугата в даден имот се взема предвид броят на всички лица, които го използват – собственици и/или лица с учредено вещно право на ползване, наематели, лица с настоящ адрес в имота, обитатели и лица, които пребивават в него на друго основание. При липса на лица с регистрация по настоящ адрес се взема предвид броят на регистрираните по постоянен адрес. Ако няма регистрации и по двата адреса, се приема, че броят на ползвателите е равен на броя на собствениците на имота. Броят на ползвателите ще се установява чрез актуални данни от регистрите, до които има достъп Общината, или въз основа на подадена декларация от домоуправителите на съответните етажни собствености. Законът определя срок за подаване на декларациите до 31 октомври. „Ние в Община Сливен ще приемаме този срок за инструктивен и няма да налагаме санкции на домоуправителите“, подчерта Радев. Кметът посочи, че усилията на Община Сливен са насочени към това да не се въвежда новият модел на изчисляване, тоест да не се променя размерът на таксата за битови отпадъци.

„Темата е дискутирана на среща на общините. Това, което Националното сдружение на общините договаря с парламентарната комисия, е да има още три години отлагателен период, в който да продължим да използваме данъчната оценка като основа за определяне на таксата за битовите отпадъци. Изменението е насочено в тази посока – да спазим сега действащия Закон, но с изричното условие, че ако бъде дадена възможност да използваме още три години метода на база данъчната оценка на имот, да се възползваме, така че за гражданите ни да няма драстично увеличение на таксата. Респективно, тези декларации, които домоуправителите трябва да подават, да бъдат отложени до 2030 г.“, заяви още кметът. Той увери, че Община Сливен няма да предлага повишаване на таксата за битови отпадъци за следващата година, независимо от нарастващите разходи за общинския бюджет.

Извънредната сесия беше излъчвана на живо. Подробности по точките от дневния ред, може да намерите в сайта на Общински съвет – Сливен, в раздел „Дневен ред и материали“.