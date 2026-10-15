15.10.2026 16:28 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 65

България подкрепя всяка коалиция, която е за бързо прекратяване на войната в Украйна със силата на дипломацията, заяви министър-председателят преди заседанието на Европейския съвет

15/10/2026, четвъртък

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Очаквам солидарност от всички наши европейски партньори, така че мораториумът, който предлагаме за преустановяване на атаките срещу цивилни кораби в Черно море, да бъде приет. Тази недопустима агресия трябва да спре. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Брюксел преди началото на заседанието на Европейския съвет. Премиерът припомни, че Черно море е не просто зона за сигурност, но също така изключително важен стратегически коридор за доставка на храни, торове и енергийни ресурси. „Милиони хора зависят от тези доставки, особено в уязвими зони като Африка и Близкия изток“, добави Румен Радев.

Министър-председателят отбеляза, че идеята за мораториум е била обсъждана още през миналата седмица по време на видеоконферентна връзка с редица европейски лидери и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, а днес вече има призив за спиране на атаките срещу цивилни кораби и в проекта на заключения от Съвета. Премиерът Румен Радев подчерта значението на сътрудничеството между България, Румъния и Турция по отношение на сигурността в Черно море.

В отговор на журналистически въпрос относно „Коалицията на желаещите“ министър-председателят заяви: „Ние сме за всяка коалиция, която е за бързо прекратяване на този конфликт със силата на дипломацията“. Премиерът Радев напомни, че България не е прекъсвала дипломатическите си връзки с Русия, наскоро е провел разговор с посланика на Руската федерация и потвърди позицията си, че е необходимо дипломатическите канали за комуникация да бъдат разширявани с конкретни мерки и предложения.

Българският премиер изтъкна, че към момента все още няма категорични доказателства за произхода на дроновете, нанесли ударите в Черно море и разследването продължава. В рамките на днешния ден се очаква корабът „Челси 3“ да бъде буксиран към бургаското пристанище и там вече ще има възможност за най-щателно и детайлно изследване. „Имаме хипотеза - че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува собствените си кораби и собствените си екипажи. И резултатите са в изгода на Русия. Доказателства категорични обаче към момента няма. Ние не базираме нашите обвинения на хипотези. Когато говорим за обвинения към дадена държава, искаме да имаме солидни, ясни доказателства“, заяви Радев.

По отношение на новата Многогодишна финансова рамка министър-председателят отбеляза необходимостта да бъдат запазени най-важните политики, каквито са кохезионната и селскостопанската политика. „Разбира се, България подкрепя всички усилия за повишаване на нашата конкурентоспособност и за повишаване на отбранителните способности на ЕС, но те трябва да са много добре прецизирани“, добави Радев.

Българският премиер отбеляза също така, че един от най-големите проблеми на ЕС са цените на горивата. Радев припомни, че през последните две десетилетия Европа е закрила редица свои рафинерии, а сега е изключително зависима и вече търси доставка на готови горива, на дизел, особено на авиационно гориво. „Така че ние приемаме рафинерията на „Лукойл“ като един много важен актив не само за България, а за целия ЕС“, заяви премиерът и изтъкна, че рафинерията в България е една от най-големите и една от най-модерните в Европа. „Бъдещето на „Лукойл“ е важно за Европа и ние трябва да имаме ясен, не само национален, но и европейски глас, когато това бъдеще се решава, а то засега се решава извън ЕС, и то за актив, който е стратегически важен за ЕС. Така че съм доволен, че този въпрос е включен днес в документа, който ще обсъждаме, и се надявам да стигнем до някакво рационално решение и стратегически подход по тези въпроси“, заяви още министър-председателят.

Премиерът Румен Радев изтъкна също така значението на диалога между Европейския съюз и държавите от Персийския залив, особено Саудитска Арабия. В отговор на журналистически въпрос Радев акцентира върху значението на железопътния коридор от Саудитска Арабия през Сирия, Турция и България към Европа във връзка с доставката на горива от този регион. „Имаме силен интерес да осигурим по-сигурни маршрути и да диверсифицираме пътищата за доставка на енергийни ресурси“, добави Радев.

Попитан от журналист относно „Брекзит“ и дали би приветствал завръщане на Обединеното кралство в Европейския съюз, премиерът Румен Радев отговори утвърдително и добави, че е важно Обединеното кралство да е направило изводите си какво означава напускането на ЕС. „Ние искаме да видим един по-силен и по-голям Европейски съюз. Вярвам, че Обединеното кралство е един от най-важните стълбове на сигурността на нашия континент“, отбеляза още премиерът Румен Радев.