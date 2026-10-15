С футбол стартира Петият турнир за Купата на кмета

15.10.2026 17:04 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 15 минути | 0

С футболни срещи днес стартира Петият турнир за купата на Кмета на Сливен. В днешните мачове играят ученици във възрастови групи 8-10 и 11-12 клас.

Турнирът и тази година гарантира спортна емоция, състезателен дух и амбиция за победа. В тазгодишното издание сили ще премерят над 550 млади участници, разпределени в 58 училищни отбора. Те ще се изявяват в три от най-популярните спортове – футбол, баскетбол и волейбол.

Тази година Община Сливен разшири мащаба на надпреварата и за първи път включи и ученици от 11 и 12 клас. В състезанието ще участват 26 футболни, 13 баскетболни и 19 волейболни отбора, разпределени в три възрастови групи.

Купата на кмета ще донесе не само медали, но и награди. Отборите, класирали се на първите три места, ще получат купи, медали и парични премии. Специално отличие традиционно ще бъде връчено и за феърплей – на училището, което е спазило всички регламенти и е показало най-висока спортна култура и коректност.

Турнирът е част от програмата на Община Сливен за празника на града – Димитровден. Срещите по футбол продължават и на 19 октомври, а по волейбол и баскетбол, са планирани за 20 и 21 октомври.

Спортната инициатива се организира от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Общинския съвет по наркотични вещества към Община Сливен. Фокусът е да се насърчава физическата активност и активният начин на живот сред младите хора, като същевременно създава възможности за смислено и полезно прекарване на свободното време.

Само за няколко години турнирът се превърна в едно от най-популярните спортни събития за учениците в Сливен. От първото му издание през юни 2022 г. броят на участващите училищни отбори се увеличава многократно – доказателство за нарастващия интерес към спорта и желанието на младите хора да бъдат активни.

Тази есен Сливен отново ще има своята спортна сцена, а Купата на кмета очаква своите нови шампиони. Награждаването е планирано за 21 октомври в спортна зала „Васил Левски“.