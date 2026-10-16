16.10.2026 07:58 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 64

С радост и усмивки поставяме началото на първата изява на нашия клуб по интереси „Зелено вълшебство“ за новата учебна година!

Заедно с децата продължаваме нашето вълнуващо пътешествие из тайнствата на живата природа. Вярваме, че най-ценните уроци се научават тогава, когато се докоснем до света около нас, преживеем го и се слеем с неговата хармония и ритъм.

Първото ни малко приключение:

След вчерашния силен вятър и буря в града, днес дворът на училището ни посрещна, обсипан с шарени есенни съкровища. Използвахме момента, за да споделим с децата един важен житейски урок — че всяко нещо, което ни се струва „лошо“ или неприятно, винаги носи със себе си и нещо красиво и положително. Вятърът отмина, но ни остави изобилие от прекрасни, изсъхнали есенни листа.

Творчество в класната стая:

С много ентусиазъм и въображение събрахме листата и ги пренесохме в класната стая, където ги превърнахме в истински „живи картини“. Усмивките, глъчката и искрите в очите на децата показаха за пореден път колко е хубаво да твориш заедно с природата.

Благодарим на малките откриватели за тяхната енергия! Предстоят ни още много зелени чудеса!

Поздравления за третокласниците и г-жа Златка Койчева!