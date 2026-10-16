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„Зелено вълшебство“ продължава с нови открития и вдъхновение

, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 64

Група по интереси

С радост и усмивки поставяме началото на първата изява на нашия клуб по интереси „Зелено вълшебство“ за новата учебна година!

Заедно с децата продължаваме нашето вълнуващо пътешествие из тайнствата на живата природа. Вярваме, че най-ценните уроци се научават тогава, когато се докоснем до света около нас, преживеем го и се слеем с неговата хармония и ритъм.

Първото ни малко приключение:

След вчерашния силен вятър и буря в града, днес дворът на училището ни посрещна, обсипан с шарени есенни съкровища. Използвахме момента, за да споделим с децата един важен житейски урок — че всяко нещо, което ни се струва „лошо“ или неприятно, винаги носи със себе си и нещо красиво и положително. Вятърът отмина, но ни остави изобилие от прекрасни, изсъхнали есенни листа.

Творчество в класната стая:

С много ентусиазъм и въображение събрахме листата и ги пренесохме в класната стая, където ги превърнахме в истински „живи картини“. Усмивките, глъчката и искрите в очите на децата показаха за пореден път колко е хубаво да твориш заедно с природата.

Благодарим на малките откриватели за тяхната енергия! Предстоят ни още много зелени чудеса!

Поздравления за третокласниците и г-жа Златка Койчева!

Снимки

Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси

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