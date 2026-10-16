Днес учениците се запознаха с първата тема – „Правила за здравословно хранене“, научиха много полезни неща за значението на разнообразното и балансирано хранене, основните групи храни и тяхното място в ежедневното меню.
За да затвърдят придобитите знания, четвъртокласниците изработиха свои пирамиди на здравословното хранене, показвайки как наученото може да се приложи на практика.
Проектът, в който участва и ОУ "Елисавета Багряна", се реализира с участието на Министерството на здравеопазването и Община Сливен и цели да повиши здравната грамотност на децата и да насърчи изграждането на полезни навици.
Грижата за здравето започва със знание и правилен избор!