16.10.2026 09:19 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 час | 69

Дирекция “Бюро по труда” - гр. Сливен

Уведомява работодателите от община Сливен, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на Програми и насърчителни Мерки (за заетост или за обучение и заетост) по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. Октомври 2026г., както следва:

Раздел I. Мерки за обучение и заетост (за Работодатели) Финансови

средства /в „евро“/

кандидатства се в периода от 16.10.2016г. (вкл.) – до 26.10.2026 г. (вкл.)

1. Мерки за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места:

1.1. За безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда (чл.36 от ЗНЗ):

1.1.1. Средства за субсидирана заетост (чл.36 ал.1 от ЗНЗ):

(за отделните видове групи лица в неравностойно положение на пазара на труда) 12 941

- безработни с трайни увреждания 1 620

- продължително безработни лица 1 620

- безработни лица над 55-год.възраст 3 225

- безработни с основно или по-ниско образование 4 850

- безработни лица без професионална квалификация 1 626

1.1.2. Средства за обучения на заети лица по чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ, за придобиване на Професионална квалификация или за придобиване на Ключови компетентности - за наетите по реда и условията на чл.36 ал.1 от ЗНЗ безработни лица (ОБЩО): 0 000

1.1.3. Средства по чл. 36, ал. 3 от ЗНЗ, за осигурено от работодателя отговорно лице (ментор) за наетите лица по чл.36 ал.1 (за период от 3 месеца) (ОБЩО): 254

1.2. За стажуване на безработни лица - по придобита от тях в последните 24 мес. професионална квалификация (по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност) (чл. 46 от ЗНЗ) 1 550

1.3. За работодатели – микропредприятия - за първите 5 /пет/разкрити работни места, на които наемат безработни лица, насочени от териториалните поделенията на Агенция по заетостта (чл. 50 от ЗНЗ) 3 252

1.4. За безработни лица, които са:

- с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-год. възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл.51 ал.1 от ЗНЗ) 1 580

- с трайни увреждания (чл.51 ал.2 от ЗНЗ) 8 540

1.5. За чиракуване на безработни лица (чл. 55г от ЗНЗ) 320

- за осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) 320

кандидатства се от 16.10.2026 г. (вкл.) и до изчерпване на финансовия ресурс

2. Мерки за обучение и заетост (за Работодатели), които 3 033

- осигуряват обучение чрез работа на безработни лица по дуална система на обучение - по чл.46а от ЗНЗ 1 407

- разкриват „зелени работни места“:

- по чл.55д от ЗНЗ 1 626

кандидатства се от 16.10.2026 г. (вкл.) и до изчерпване на финансовия ресурс

Раздел II. Програми за обучение и заетост. /без Процедура/ Финансови

средства /в „евро“/

1. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания (НП „ЗОХТУ“) 9 760

2. Национална програма „Помощ за пенсиониране“ (НП „ПП“) 7 500

кандидатства се в периода от 16.10.2026 г. (вкл.) – до 26.10.2026 г. (вкл.)

Раздел III. Национална програма за обучение и заетост на продължително безработни лица Финансови

средства /в „евро“/

1. Компонент 1 – Частен сектор 9 756

2. Компонент 2 – Публичен сектор 12 195

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи към тях, както следва:

- за насърчителните мерки от Раздел I.т.1. /по реда на чл.50 ал.3 от ППЗНЗ/

● в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата

(в периода: от 16.10.2026г. вкл. – до 26.10.2026г. вкл.)

- за насърчителните мерки от Раздел I. т.2. /по реда на чл.50 ал.4 от ППЗНЗ/

● считано от 16.10.2026г. вкл. и до изчерпване на обявения финансов ресурс.

- по националните програми по Раздел II.

● считано от 16.10.2026г. вкл. и до изчерпване на обявения финансов ресурс.

- по националната програма по Раздел III.

● в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата

(в периода: от 16.10.2026г. вкл. – до 26.10.2026г. вкл.)

Одобряването на подадените заявки се извършва:

- за Раздел I. т.1. и за Раздел III. - от Съвет за сътрудничество към ДБТ,

(по Методика за подбор и оценка на работодатели – утвърдена от министъра на труда и социалната политика)

- за Раздел I. т.2. - по реда на чл.50 ал.4 от ППЗНЗ – от ДБТ

- за Раздел II. по реда и условията на Програмите и ЗНЗ/ППЗНЗ – от ДБТ

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

● Дирекция “Бюро по труда” – Сливен,

на адрес: гр. Сливен,

ул. “Ген. Скобелев” № 6 ст.10,

както и на тел.: 044/623-390; 044/625-213