Второкласниците превърнаха Дните на „Еразъм+“ в истински празник на знанието и усмивките

16.10.2026 11:59 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 22 минути | 0

В игри, предизвикателства, нови знания и много щастливи детски усмивки премина поредната вдъхновяваща инициатива в ОУ „Елисавета Багряна“, посветена на Дните на „Еразъм+“ 2026.

Този път главни герои бяха любознателните и енергични второкласници, които с огромно желание се включиха в разнообразни забавни и образователни игри.

С много настроение, любопитство и състезателен дух учениците се впуснаха в интересни предизвикателства, които ги насърчиха да мислят, да откриват, да проявяват съобразителност и да работят заедно.

Всяка игра носеше нова емоция, всяка задача – възможност за откритие, а всеки успешен отговор – повод за радост и гордост!

Чрез игровите дейности второкласниците развиваха своето логическо мислене, внимание, памет и умения за общуване. Те се учиха да изслушват, да си помагат, да спазват правила и да приемат предизвикателствата с усмивка.

Най-хубавите победи са тези, които споделяме и именно в това се крие смисълът на инициативата – да покажем на децата, че знанието няма граници, че сътрудничеството ни прави по-силни и че ученето е най-ценно, когато е съпроводено с любопитство, приятелство и взаимна подкрепа.

Дните на „Еразъм+“ не са просто поредица от събития, а възможност да изграждаме умения за утрешния ден още от най-ранна възраст.

С подобни инициативи поставяме основите на увереността, творческото мислене, инициативността и умението да бъдем част от екип – качества, които ще помагат на нашите ученици да се справят с бъдещите предизвикателства и да откриват нови възможности. Най-голямата награда са

щастливите лица, грейналите очи, вдигнатите ръце и искреното детско вълнение, защото, когато децата учат с радост, знанията оставят най-трайна следа.

„Учим, творим, откриваме и растем заедно!“ – мотото на нашата европейска седмица оживя и в класните стаи на второкласниците!

Малки откриватели днес – уверени, знаещи и успешни европейски граждани утре!