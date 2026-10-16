Малки ученици, големи открития! Първокласниците се включиха в Дните на „Еразъм+“ 2026

16.10.2026 12:10 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 12 минути | 4

Дните на „Еразъм+“ 2026 продължават в ОУ „Елисавета Багряна“ с много усмивки, ентусиазъм и споделени преживявания! Този път в центъра на вниманието бяха най-малките ни ученици – първокласниците, които направиха своите първи стъпки в света на европейското сътрудничество чрез забавни и полезни образователни игри.

Особеното в инициативата беше, че в ролята на водещи и помощници влязоха ученици от Ученическия съвет. Те показаха, че ученето може да бъде още по-интересно, когато по-големите споделят знанията и опита си с по-малките.

С много желание и отговорност представителите на Ученическия съвет организираха занимания, в които първокласниците се включиха активно, отговаряха на въпроси, разсъждаваха и изпълняваха поставените задачи.

Интерактивните образователни игри превърнаха класната стая в пространство за откривателство, общуване и взаимопомощ. Малките ученици имаха възможност да упражнят своето внимание, наблюдателност, логическо мислене и умения за справяне с различни предизвикателства.

Но най-важният урок не беше записан в учебника!

Първокласниците се учиха да бъдат смели в отговорите си, да изслушват другите, да участват активно и да приемат новите задачи с увереност. Те усетиха, че грешките са част от ученето, а всяко усилие е стъпка напред.

Когато големите помагат на малките, печелят всички!

За учениците от Ученическия съвет това също беше ценен опит. В ролята на водещи те развиваха своите лидерски и комуникативни умения, търпение, отговорност и способност да работят с по-малки деца.

Срещата показа колко важно е учениците да се учат не само от своите учители, но и един от друг. Така се изграждат доверие, приятелство, уважение и усещане за принадлежност към една обща училищна общност.

Проведената инициатива е част от Дните на „Еразъм+“ (12–17 октомври 2026 г.) и е пряко свързана с тяхното основно послание – учене и развитие на уменията за бъдещето.

Защото европейските ценности започват да се изграждат още в училищната класна стая – когато си помагаме, уважаваме различията, споделяме знания и работим заедно.

Чрез подобни занимания първокласниците постепенно изграждат увереност, самостоятелност, умения за общуване и сътрудничество – качества, които ще им бъдат необходими както в училище, така и извън него.

А по-големите ученици доказаха, че всеки може да бъде пример, вдъхновител и двигател на положителна промяна.

„Еразъм+“ започва с една подадена ръка, една споделена идея и едно ново приятелство!

Днешното предизвикателство ни напомни, че не е необходимо да прекосим граници, за да открием смисъла на европейското сътрудничество. Достатъчно е да отворим вратата на съседната класна стая и да споделим знанията си.

В ОУ „Елисавета Багряна“ растем заедно – от първите ученически стъпки до големите мечти!