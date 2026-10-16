Предстоящи безплатни обучения за заети лица по OП РЧР

16.10.2026 12:03 , Жулиета Николова (РЦИР)

Излъчване: РЦИР | България | преди 33 минути | 3

РЦИР Сливен ще организира следните безплатни обучения за заети лица до края на 2026 година.

- Курс Дигитални умения - базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) - Начало 20.10.26 г.

- Професионалмо обучение по професията Фризьорство - начало 02.11.26 г.;

- Професионалмо обучение по професията Козметични услуги - свободни 6 места;

- Професионалмо обучение по професията Маникюр, педикюр и ноктопластика - свободни 6 места;

- Курс "Английски език" нива А1, А2 и В1 - свободни 7 места;

- Курс Дигитални умения средно ниво (ниво 3 и 4 съгласно DigComp) - свободни 4 места.

Информация и записване в офиса на РЦИР от 11.00 до 18.00 часа.

тел 0887811025, 0878577981.