МЕДАЛИ ЗА АКРОБАТИТЕ НИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРНИР ПО АКРОБАТИКА „КУПА СТЕФКА СПАСОВА“!

16.10.2026 15:01 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди 30 минути | 33

Седмицата започва с много поводи за гордост, радост и заслужени аплодисменти!

Талантливите възпитаници на Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен, от клуб по акробатика „Стефан Данчев“, се представиха блестящо на международния турнир по акробатика „Купа Стефка Спасова“, завоювайки златни, сребърни и бронзови отличия и доказвайки, че зад всеки успех стоят талант, упорит труд, постоянство и любов към спорта.

В оспорваната конкуренция на 23 отбора клубът спечели голямата награда на турнира! Отличието, осигурено от Община Сливен, бе връчено лично от заместник-кмета г-жа Пепа Чиликова. Сред официалните гости на събитието бе и г-н Енчо Керязов, министър на младежта и спорта, който поздрави състезателите за техните постижения.

Ето и призовите класирания на нашите талантливи ученици:

Петя Георгиева и Деница Пашалова от 11. „а“ клас, заедно с партньорката си Мириям Мехмедов от 6. „а“ клас – шампионки при старша възраст.

Елиз Петрова от 6. „а“ клас – първо място във възрастовата категория 8–16 години.

Айлин Аджар от 6. „а“ клас, заедно със своя партньор Димитър – второ място на международния турнир! За Айлин това бе първото голямо състезание, което прави успеха още по-вълнуващ и значим. Двамата състезатели демонстрираха талант, отлична подготовка, синхрон и доверие – качества, без които спортната акробатика е немислима.

Мария Георгиева и Ренета Илиева от 6. „а“ клас – трето място във възрастовата категория 8–14 години.

Неделина Станчева от 10. „а“ клас – трето място при девойките.

Юлия Урумова от 11. „а“ клас – трето място при девойките.

Ивон Николова от 9. „а“ клас и Велина Стефанова от 8. клас – със сребърни и бронзови медали при младша възраст.

Никол Георгиева от 6. „а“ клас и Мелиса Алиева – трети места във възрастовата категория 6–12 години.

Специални поздравления и за Емили Йорданова – хореограф на съчетанието на Айлин и Димитър, чийто талант, професионализъм и отдаденост допринесоха за отличното им представяне. Емили е бивша възпитаничка на нашето училище, а днес продължава развитието си в света на спорта като студентка в Националната спортна академия. Пожелаваме ѝ още много вдъхновение, професионални успехи и сбъднати мечти!

Поздравления за всички състезатели и техните треньори – Мария Караманова, Виолета Бинева и Елеонора Петрова! Благодарение на техния професионализъм, всеотдайност и неуморна работа младите таланти уверено покоряват нови върхове и достойно представят своето училище, град Сливен и България.

Зад всеки медал стоят безброй часове тренировки, дисциплина, воля, постоянство и огромна любов към спорта. А зад всяко постижение – мечти, които се превръщат в реалност с много труд и вяра в собствените възможности.

Гордеем се с вас, момичета и момчета! Благодарим ви, че ни дарявате с толкова поводи за радост и гордост!

Пожелаваме ви още много спортни върхове, медали, незабравими моменти и бъдещи победи!

Браво, шампиони! Продължавайте смело напред, вярвайте в себе си и доказвайте, че когато талантът срещне труда и сърцето, успехите са неизбежни!

Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен – място, където талантът, трудът и мечтите се превръщат в успехи!