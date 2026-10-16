16.10.2026 15:06 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди 25 минути | 36

Девойките на ФК Сливен до 16 години победиха силния състав на Лудогорец (Разград) с 3:0 в среща, изиграна на 11 октомври в Царева ливада. С отлична игра, отборен дух и много желание за победа сливенските футболистки показаха, че имат амбицията да се борят за място сред най-добрите в страната.

Сред отличилите се на терена беше Анита Асенова Здравкова, възпитаничка на Спортно училище “Димитър Рохов”, която действа като централна нападателка на върха на атаката. Тя се разписа веднъж във вратата на съперника и направи безброй пробиви, с които затрудняваше защитата на Лудогорец и помагаше активно на своя отбор.

След двубоя треньорът на сливенския тим Красимир Митев сподели, че е много доволен от представянето на своите момичета. Убедителният успех дава допълнително самочувствие на отбора и запазва реалните му шансове да достигне до финалите на Държавното първенство за девойки до 16 години, където се събират най-добрите тимове в страната.

Но силата на ФК Сливен не е само в головете и резултатите. Тези момичета са повече от отбор – те са семейство! На терена се подкрепят, защитават се взаимно и се борят една за друга до последния съдийски сигнал. Именно тази сплотеност, съчетана с талант, труд и постоянство, ги прави толкова опасен съперник.

Победата над Лудогорец е още една крачка напред за младите футболистки на Сливен. А когато има отборен дух, вяра и сърце, мечтите за големите успехи са напълно постижими!