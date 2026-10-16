Група по интереси “Робо лаборатория“ Ръководител: Дияна Петрова

16.10.2026 19:07 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 57

Представяме Ви още една от интересните дейности в ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен, в която активно място заема нашият STEM кабинет по роботика.

Групата по интереси „Робо лаборатория“ е място, където учениците от прогимназиален етап се потапят в увлекателния свят на роботиката и програмирането. Чрез блоково програмиране те създават собствени програми, управляват роботи и ги предизвикват да изпълняват различни мисии и задачи. Всяко занимание е възможност за експериментиране, откриване на нови решения и превръщане на идеите в реални действия. Докато се забавляват, учениците развиват логическото и алгоритмичното си мислене, креативността и уменията си за работа в екип. В „Робо лаборатория“ любопитството среща технологиите, а ученето се превръща във вълнуващо приключение!

В едно от първите си занимания участниците в клуб „Робо лаборатория“ направиха първите си стъпки във вълнуващия свят на роботиката. Те се запознаха със софтуера за блоково програмиране и с възможностите на миниробот, управляван от micro. Роботът разполага с два мотор-редуктора с колела, сензор за следене на линия и ултразвуков сензор за измерване на разстояние и откриване на препятствия. С любопитство и ентусиазъм учениците създадоха своята първа програма, чрез която направиха първите си опити да управляват поведението на робота. Така те откриха как с помощта на няколко програмни блока могат да превърнат своите идеи в реални действия и да направят първата крачка към самостоятелното създаване на роботизирани решения.