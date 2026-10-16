16.10.2026 20:37 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 54

Днес, 16.10., в ОУ „Елисавета Багряна“ се проведе открит урок по математика в IV „г“ клас с преподавател г-жа Жана Ташева.

Гости на събитието бяха директорът на училището г-жа Гeргана Султанова, заместник-директорът г-жа Марияна Иванова и учители.

Тема на урока - „Събиране и изваждане на многоцифрени числа без преминаване“.

Откритият урок представя прекрасна възможност да се споделят добри педагогически практики и да се покаже как учебният процес може да бъде още по-интересен, ефективен и мотивиращ за учениците. Часът беше организиран по интересен и достъпен за учениците начин, като новите знания бяха представени чрез разнообразни интерактивни методи-беседа , игра, демонстрация и практически задачи.

В началото на урока учениците си припомниха вече изучения материал и чрез демонстрация и упражнения четвъртокласниците бързо усвоиха новите знания и уверено показаха своите умения при решаването на поставените задачи.

Голям интерес предизвикаха занимателните игри „Математически пъзел“ и „Отвори кутията“, представени чрез образователните платформи Wordwall и LearningApps. С желание, ентусиазъм и любопитство учениците се включиха в игровите предизвикателства, като демонстрираха не само математически знания, но и умения за бързо мислене и концентрация. Урокът премина в позитивна и приятна атмосфера, в която всяко дете имаше възможност да участва активно. Съчетавайки беседа, игра, демонстрация и интерактивни упражнения, г-жа Жана Ташева успя да превърне учебния час в интересно и вдъхновяващо преживяване за своите ученици.

В края на урока децата получиха заслужени награди за положения труд. Доброто настроение показа, че математиката може да бъде не само полезна, но и забавна.