Голям успех за нашето училище

16.10.2026 20:44 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 55

Второкласникът Милен Красимиров с престижни отличия по спортна акробатика.

Горди сме да споделим страхотните постижения на нашия талантлив ученик Милен, който постигна забележителни успехи на национално и международно ниво в спортната акробатика!

Блестящо представяне в Сливен

През месец октомври град Сливен за пореден път бе домакин на големи спортни събития, а Милен доказа, че с упорит труд и дисциплина се стига до върха:

1-во място – На 03.10.2026 г. Милен завоюва първото място в провелото се Контролно състезание, показвайки отлична подготовка и дух.

3-то място – От 9 до 11 октомври в спортна зала „Васил Левски“ се проведе престижният Международен турнир по спортна акробатика „Стефка Спасова“, част от празничната програма на Община Сливен за Димитровден.

В конкуренция с над 360 състезатели от 23 клуба от България, Полша, Турция и Молдова, нашият второкласник се пребори за почетното 3-то място и се качи на стълбичката на победителите!

Поздравяваме Милен за завоюваните медали и му пожелаваме още много бъдещи победи, дръзновение и спортно вдъхновение!