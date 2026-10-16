ЗЛАТЕН И БРОНЗОВ МЕДАЛ ЗА НАШИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

С гордост споделяме успеха на нашите възпитаници от първи клас – Борил Влаев и Марина Маринова, заедно със своите съотборници, които се отличиха в турнира по акробатика, „Стефка Спасова“, проведен в град Сливен!
Борил Влаев завоюва златен медал и първо място!
Марина Маринова спечели бронзов медал и трето място!
Поздравяваме нашите малки шампиони за отличното представяне, положения труд и спортния дух! Пожелаваме им още много успехи, нови медали и поводи за гордост!
Браво, Борил и Марина! Гордеем се с вас!