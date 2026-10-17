17.10.2026 11:40 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 20 минути | 0

Имам огромното удоволствие да ви представя едни от най-любознателните, умни и усмихнати третокласници! Децата от клуб „Играя, като смятам“ доказаха, че математиката изобщо не е скучна или страшна наука, а едно вълнуващо приключение, пълно с гатанки, предизвикателства и забавления.

Нашите цели

В нашия клуб ние не просто решаваме задачи – ние се учим:

• Да развиваме своето логическо и аналитично мислене;

• Да откриваме бързи и умни решения на всяка каша;

• И най-важното – да разберем, че математиката е навсякъде около нас и ще бъде наш верен и успешен спътник през целия ни живот!

Как започна нашето приключение?

Още на първото ни занятие потопихме умовете си в света на изучените геометрични фигури!

• Картонената магия: С помощта на четири познати фигури – кръг, триъгълник, правоъгълник и квадрат – децата подреждаха, съчетаваха и подреждаха отново, докато пред очите ни не се родиха изцяло нови, невероятни и нестандартни форми!

• Танграм предизвикателство: В пълен тон с името на клуба, преминахме и към супер интересна интерактивна игра с редене на традиционните танграми. С много усмивки, логика и екипен дух, децата сглобиха невероятни фигури и показаха, че за тяхното въображение граници няма!

Няколко думи за нашите малки математически звезди

Групата ни е съставена от изключително добри, силно мотивирани, лъчезарни и сплотени деца. Те са доказателство, че когато учиш с игра и желание, резултатите са зашеметяващи. Гордеем се с всяко едно от тях за упоритостта, творческото мислене и задружността, която показват във всяка среща!

„Математиката е игра, а ние сме нейните най-добри играчи!“