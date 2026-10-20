20.10.2026 08:51 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | България | преди 41 минути | 0

Регионалната колегия на Българския лекарски съюз отличи лекари от Сливен по повод Деня на българския лекар – 19 октомври. Наградите бяха връчени от председателя на колегията д-р Росица Райнова, педиатър в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен.

Наградата „Лекар на годината“ получи д-р Ангел Ангелов, бивш началник на отделението по хирургия в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен.

За дългогодишна дейност в областта на медицината и развитие на специалността бе отличена д-р Роза Бобева, бивш началник на ендокринологичното отделение в болницата.

В категорията „Млад лекар – ти си нашето бъдеще“ бяха наградени д-р Христо Маринчев, специализант в отделението по уши, нос и гърло на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, и д-р Радена Ичеренска, общопрактикуващ лекар. Отличията подчертават значимата роля на младите медици и техния потенциал за развитието на здравеопазването.

За принос в развитието и утвърждаването на съсловната организация бе отличена д-р Диана Георгиева, общопрактикуващ лекар и настоящ директор на ДКЦ 2 – Сливен.

С наградите Регионалната колегия на Българския лекарски съюз изрази признателност към лекарите за техния професионализъм, всеотдайност и принос към медицината и здравето на хората.